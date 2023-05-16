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社區籲增設榮譽班 紐約500家長聯署

記者高雲兒／紐約報導
PLACE NYC呼籲市教育局在初中開設榮譽課程。圖為去年Place NYC抗議反對抽籤政策。（記者張心／攝影）
PLACE NYC呼籲市教育局在初中開設榮譽課程。圖為去年Place NYC抗議反對抽籤政策。（記者張心／攝影）

華裔社區人士成立的教育維權組織PLACE NYC，15日呼籲市教育局在所有初中的主要科目，為資優生開設榮譽班(Honors Class，也稱高級班)，並發起連署簽名，日前約有500個家長和監護人簽署請願書。

在疫情蔓延的三年里，全市許多初中(middle school)以疫情為由，取消了許多滿足資優學生需求的學術課程。市長亞當斯此前曾承諾，將為有需要的孩子提供資優教育，然而，由於錄取過程和課程安排由各學區決定，一些學區學監並沒有提供足夠的榮譽課程。「換句話說，學生沒有按照他們的水準接受教育」，PLACE NYC聯合副主席朱雅婷說。

且紐約市很多學區，至今沒有恢復以成績作為初中的錄取標準，仍以抽籤的形式錄取，讓許多家長感到憤怒。孩子在20學區上學的陳軼芳表示，她的孩子將在今年九月升入六年級，去年小學學校的校長召開會議時，稱20學區內提供「學術加速」(academically accelerated)的187初中，將會根據英語、數學、科學和社會研究四門主修課成績，錄取前300名。4月25日放榜時，她的孩子平均成績為97.75分，孩子同學得分為98.2分，此二人均未被錄取，反而一些均分只有90分的孩子被錄取。

陳軼芳當即發信聯繫校長，被告知他們也不清楚；校方隨後幫助陳軼芳聯繫到學監，學監卻並未回答該問題。在10日的學區會議上，陳軼芳質問學監，他們回應，這是因為報考187初中的太多了，所以採取抽籤法錄取。陳軼芳對此並不買帳，並稱，她的孩子只能去離家二十多分鐘的馬克吐溫初中(IS 239)上學，「我就是嚥不下這口氣，不想讓187這個好中學被糟蹋了」。

PLACE NYC聯合主席郭堅稱，為公立學校中表現優異的低收入弱勢學生提供學術加速課程，是他們通往高等教育、職業和生活成功的階梯。「與富裕家庭的學生可以負擔得起外部學術支持不同，低收入家庭的學生不得不依賴公立學校繫統」。

PLACE NYC向市長亞當斯和市教育總監班克斯(David Banks)發起請願，要求紐約市所有的初中開設榮譽班，目前已經得到超過500人的支持。朱雅婷稱，這其中有相當一部分是華人家長，「我們想要傳達的是這是家長的願望，而且這也是常識，也並非一件那麼難以完成的事情」。

教育局 學區 低收入

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