紐約客談／民主黨移民政策 亞當斯燙手山芋

警察出身的市長亞當斯，怎麼也想不到，當市長以來，最讓他焦頭爛額、夜不成寐的，竟會是無證移民 問題。

操弄移民議題一向是民主黨 的強項，久而久之，支持移民和移民改革，讓無證移民合法化，甚至提供一條讓無證移民入籍成公民的捷徑，似乎成了民主黨的專利。因此每隔幾年，政客們就會炒一遍大赦無證移民的議題，儘管大多數時候都是不了了之，但一到選舉就炒作，一炒作就來票，已成鐵律。所以如何對待移民，甚至無證移民，早就成了政治正確的問題。

又快到總統大選了，移民問題又開始熱起來。然而，這次拜登總統會否因為移民議題而受益，尚難預料，但至少民主黨執政的地方政府首長已暗自叫苦不迭。

是否應給那些因國內戰亂而受苦和受迫害的人以政治庇護 ？ 政客們無論屬於民主黨還是共和黨，恐怕都不敢公開說不。由共和黨主政的邊境州如德州、亞利桑納和佛州深受無證移民之苦，面對由民主黨主政的紐約市、芝加哥、華府的政客自稱「庇護城市」，作出要展開雙臂歡迎無證移民的姿態，恨得牙癢，指責他們「站著說話不腰疼」，卻又無可奈何；而川普政府使出削減庇護城市、庇護州經費的手段，經過法律戰後，又未討到便宜。

最終德州州長艾伯特想出奇招，大張旗鼓地用巴士向民主黨主政的這些城市輸送無證移民，沒過多久，這些城市便大喊吃不消，芝加哥、紐約宣布進入緊急狀態。而更滑稽的是，紐約市長亞當斯又要把這些移民像卸包袱一樣，先用巴士送往加拿大，現又將他們送往紐約上州兩個郡的酒店，都引起很大的爭議。

當德州州長艾伯特將無證移民送往紐約時，亞當斯曾大批「不人道」，如今亞當斯要把無證移民轉手輸往上州兩個郡時，遭對於拒絕，又批對方是「歧視」、「種族主義」。既然紐約市聲稱庇護城市，為何不庇護到底，卻把無證移民轉他處。紐約市為了民主黨的這一庇護城市政策，花了多少納稅人的錢，還要再花多少納稅人的錢？