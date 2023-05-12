曼哈頓續推徵堵車費案 MTA承諾提供優惠 司機仍不買帳

曼哈頓徵堵車費案續推進，MTA承諾提供優惠，司機仍不買帳。(記者張晨/攝影)

大都會運輸署(MTA )12日公布了曼哈頓 以南徵收擁堵費計畫的最終環境評估——其中包括對低收入駕車者以及優步(Uber)和Lyft司機的新優惠。

MTA預計，美國交通部(U.S. Department of Transportation)將在30天的公眾審查期後給予最終批准，這是一個重要的里程碑，將使收費站的建設得以開始。

「擁堵費意味著更暢快、便捷的交通、更清潔的空氣、更安全的街道。」MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，收費每年將帶來10億元的新收入，該機構將通過債券籌集150億元。

這些資金將用於資助大型資本項目，比如將第二大道地鐵 (Second Avenue Subway)擴建至哈萊姆區(Harlem)，更新地鐵信號系統，並在車站增加更多電梯和自動扶梯，以方便人們進出。

一個由六名成員組成的交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)將決定具體的收費結構和折扣或豁免——使用E-ZPass的司機在高峰時段可能需要支付23元，在非高峰時段則需要支付17元；乘用車、出租車以及像優步和Lyft這樣的電召車每天只收費一次。

Lyft的一位發言人在一份電子郵件聲明中表示，MTA的計畫對的士行業將是一個不可行的運營噩夢；「者進一步加重司機的負擔，MTA應該承認，我們的行業其實多年來已經向他們支付了擁堵費。」

優步則拒絕置評。

在擁堵費計畫實施的前五年，每年收入低於5萬元的E-ZPass司機，從一個月內第11次出行開始，可以享受25%的折扣；利博說，MTA估計該地區約有1萬6000名司機有資格享受這一優惠。

收入低於6萬元的曼哈頓地區居民將獲得州稅收抵免，最終審查還包括降低夜間通行費，低於MTA在8月份預計的水平，這是為了鼓勵貨車司機支付新的過路費，而不是繞過曼哈頓，開車穿過布朗克斯。

根據最終的環境評估報告，當局估計，收費計畫將使進入該區的每日車輛數量減少20%，並有助於提高公共交通的客流量。

根據MTA的數據，雖然地鐵使用量自疫情低點以來穩步增長，但工作日的地鐵客流量約為2019年水平的70%；該機構估計，到2026年底，全系統的客流量可能只會達到疫情前的80%。