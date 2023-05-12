我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

曼哈頓續推徵堵車費案 MTA承諾提供優惠 司機仍不買帳

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓徵堵車費案續推進，MTA承諾提供優惠，司機仍不買帳。(記者張晨/攝影)
曼哈頓徵堵車費案續推進，MTA承諾提供優惠，司機仍不買帳。(記者張晨/攝影)

大都會運輸署(MTA)12日公布了曼哈頓以南徵收擁堵費計畫的最終環境評估——其中包括對低收入駕車者以及優步(Uber)和Lyft司機的新優惠。

MTA預計，美國交通部(U.S. Department of Transportation)將在30天的公眾審查期後給予最終批准，這是一個重要的里程碑，將使收費站的建設得以開始。

「擁堵費意味著更暢快、便捷的交通、更清潔的空氣、更安全的街道。」MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，收費每年將帶來10億元的新收入，該機構將通過債券籌集150億元。

這些資金將用於資助大型資本項目，比如將第二大道地鐵(Second Avenue Subway)擴建至哈萊姆區(Harlem)，更新地鐵信號系統，並在車站增加更多電梯和自動扶梯，以方便人們進出。

一個由六名成員組成的交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)將決定具體的收費結構和折扣或豁免——使用E-ZPass的司機在高峰時段可能需要支付23元，在非高峰時段則需要支付17元；乘用車、出租車以及像優步和Lyft這樣的電召車每天只收費一次。

Lyft的一位發言人在一份電子郵件聲明中表示，MTA的計畫對的士行業將是一個不可行的運營噩夢；「者進一步加重司機的負擔，MTA應該承認，我們的行業其實多年來已經向他們支付了擁堵費。」

優步則拒絕置評。

在擁堵費計畫實施的前五年，每年收入低於5萬元的E-ZPass司機，從一個月內第11次出行開始，可以享受25%的折扣；利博說，MTA估計該地區約有1萬6000名司機有資格享受這一優惠。

收入低於6萬元的曼哈頓地區居民將獲得州稅收抵免，最終審查還包括降低夜間通行費，低於MTA在8月份預計的水平，這是為了鼓勵貨車司機支付新的過路費，而不是繞過曼哈頓，開車穿過布朗克斯。

根據最終的環境評估報告，當局估計，收費計畫將使進入該區的每日車輛數量減少20%，並有助於提高公共交通的客流量。

根據MTA的數據，雖然地鐵使用量自疫情低點以來穩步增長，但工作日的地鐵客流量約為2019年水平的70%；該機構估計，到2026年底，全系統的客流量可能只會達到疫情前的80%。

MTA 地鐵 曼哈頓

上一則

華埠便利亭中午發生持刀劫案 嫌犯仍在逃

下一則

法拉盛一公寓樓廚房起火 一老人受輕傷

延伸閱讀

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
前陸戰隊員鎖喉遊民 將被控過失殺人

前陸戰隊員鎖喉遊民 將被控過失殺人
曼哈頓堵車費 低收入者或有折扣

曼哈頓堵車費 低收入者或有折扣
MTA地鐵大增班 7月起3階段實施 高峰6-8分鐘1班

MTA地鐵大增班 7月起3階段實施 高峰6-8分鐘1班
太少人用 MTA停止公車免費Wi-Fi服務

太少人用 MTA停止公車免費Wi-Fi服務

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期