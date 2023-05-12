法拉盛華男地下室建非法槍庫 最高囚15年

在宋致力住所發現的火庫。(皇后區地檢處提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)11日宣布，法拉盛 一名30歲華人男子，被發現在家中地下室內藏有一批非法槍枝，其中包括幽靈槍、子彈、以及輔助瞄準的配件，他被控非法持武等37項罪名，若罪成將面臨最高15年監禁。

根據地檢辦公室信息，嫌疑人宋致力(Zhili Song，音譯)報住法拉盛Laburnum大道，現年30歲；根據指控書，凱茲辦公室已經對當事人購買的槍枝部件進行了長期調查。

本月9日，市警局緊急服務組、重大案件現場情報組、以及皇后區地檢處刑偵組，在獲得法院簽發的搜查令後，來到宋致力家中調查，他與父母合住，自己住在地下室，搜查隊在地下室發現一把組裝完畢的9毫米半自動幽靈突擊手槍、兩把9毫米半自動幽靈手槍、兩把5.56口徑AR-15突擊步槍、一把半自動.308 口徑M1 Garand步槍、兩把栓動式步槍、一把已經拆解的9毫米幽靈槍。

在槍火庫中，他們還發現五個大容量供彈裝置、一個消音器、所持槍枝的彈藥、多發.50 口徑和7.62口徑子彈、一台3D打印機和3D打印機燈絲、手持式鑽頭以及其他用於製造或組裝幽靈槍的工具。

在宋致力住所發現的火庫。(皇后區地檢處提供)

宋致力被控九項二級非法持武、九項三級非法持武、五項非法持槍、四項四級非法持武、三項製造、運輸、處理、破壞武器及危險工具、與非法購買防彈衣罪、以及七項未註冊槍枝罪。

紐約市 槍枝管理數據庫也顯示，宋致力並未在該市獲得槍枝許可證。凱茲表示，此次查獲的非法武器及彈藥庫，可以致命，也可能造成難以估量的損失；而且，這些部件通常都是聚合物材料，沒有序列號，極易逃過背景調查，組裝成上手就能使用的幽靈槍；她表示將繼續努力，使皇后區街頭不再充斥致命武器。

地檢處表示，宋致力所持的非法槍枝，還配有複雜且昂貴的配件，用於實現更精準的射擊，其中包括讓槍手快速定位目標的全息瞄準鏡，在黑暗中可以照亮目標的照明以及激光瞄準系統，以及可以裝置彈匣與其他配件的附帶防彈板的戰術承重背心。