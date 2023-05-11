拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯

市長亞當斯未能入選拜登總統助選團。(市長辦公室提供)

總統拜登 的競選團隊10日公布了民主黨 助選團的最終名單，最近一段時間對白宮處理庇護客問題提出尖銳批評的市長亞當斯 (Eric Adams)被排除在助選團名單之外，而州長霍楚(Kathy Hochul)和國會眾議員孟昭文(Grace Meng)都入選。

助選團隊的任務是為拜登連任總統拉票和籌款，共由50名民主黨人組成；目前尚不清楚亞當斯為何落選，就在今年3月份，亞當斯的代表還表示，預計市長會進入助選團。

共和黨去年在紐約期中選舉中取得的勝利鞏固了共和黨在國會眾議院的多數黨地位；拜登的競選團隊顯然認為，紐約州史上首位女州長霍楚和在眾院俱有聲望的孟昭文，更有利於民主黨鞏固紐約州的優勢並取得更多眾議員席位，以期奪回對眾議院的控制。

上月，立場相對溫和的民主黨籍市長亞當斯指責說，「聯邦政府已經背棄了」 紐約。過去一年裡，紐約迎來庇護客浪潮，住房供應捉襟見肘；亞當斯此前表示，聯邦政府應該且必須給紐約一個計畫，「總統和白宮在這個問題上讓紐約市失望了」。據報導，白宮對亞當斯經常批評聯邦移民政策的不滿，早在3月前就開始出現了。

拜登總統競選團隊的發言人沒有回應關於亞當斯缺席的問題。亞當斯的發言人泰斯(Evan Thies)表示，「市長隨時準備以任何方式幫助總統連任」。亞當斯一直認為，他是拜登總統的堅定支持者。「我喜歡他的政策，我認為他對國家有好處」。

不過，紐約幾位重量級民主黨人也不在助選團的最終名單上，包括眾議院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和另一位紐約州參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)。民主黨全國委員會表示，眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)將擔任助選團主席。

霍楚在聲明中表示，她很榮幸能加入由民主黨領導人組成的多元化聯盟；孟昭文則說，她很高興能為拜登的競選活動工作，她說拜登「啟動了歷史性的法案來推動我們國家的發展」。