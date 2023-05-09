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將迎新一波移民…紐約庇護系統快崩潰 市府急尋新安置所

記者許君達／紐約報導
市府正緊急搜索可用作庇護客臨時安置場所的政府建築，以應對即將到來的新一輪難民潮。（市長辦公室提供）
市府正緊急搜索可用作庇護客臨時安置場所的政府建築，以應對即將到來的新一輪難民潮。（市長辦公室提供）

庇護者安置服務已經給城市財政造成了嚴重的負擔，紐約市安置庇護客每天需要花費約800萬元；現有的而在本周內第42號令(Title 42)到期後，預計還會有更多庇護客湧入紐約，市府已經開始在各部門公共建築內緊急尋找和開闢可供安置大量人員的處所。

市長辦公室主任瓦拉克(Camille Varlack)日前給市府轄下所有機構的負責人發出指令，要求他們在本機構所擁有的建築內搜尋可以用來安置新移民的空間，以及願意為安置工作提供服務的員工。瓦拉克說，「我們的庇護所系統已經到了崩潰的邊緣，我們需要創建緊急臨時安置所。」

根據市府的要求，可以利用的安置場地必須至少有1萬平方英尺的開放空間，以便擺放成排的雙層床舖，還必須有自來水，並且「沒有已知的健康危害」。而志願提供幫扶的工作人員，需要能夠每12小時輪班工作，最好能說西班牙語。

紐約花費大價錢為來到城市的新移民提供安置，除了出於人道主義關懷的原因外，更重要的是因為一項獨特的「住房權」(right to shelter)法律。該法律1981年出台，要求城市官方必須為所有無房可住的人提供住所。

為了遵守這一法律，市府不得不在現有的遊民收容系統暴滿的情況下，支付高額成本承包一些高檔酒店的房間來安置庇護客。這部分的花費比安置其他遊民的日常開支高出35%至88%。此外，這項法律對於安置的條件也有嚴格的規定。此前，市府在曼哈頓的舊警察學院大樓開設的緊急安置點由於接納了帶著兒童的家庭，就有違反規定的嫌疑。

此前，紐約市曾計畫租用上州的一些酒店用於安置新移民，但遭到了當地的強烈反彈。紐約州洛克蘭郡的郡長甚至炮轟亞當斯「厚顏無恥」。

為了解決燃眉之急，紐約市政府在4月向聯邦提出了3億5000萬元的援助申請，然而根據最新消息，聯邦目前僅支付了不到十分之一；市長亞當斯預計，到2024年7月，移民危機將花費紐約市43億元。他同時指責聯邦政府「背叛了紐約市」，他說，要想解決危機，只能去「美國總統的腿上」找辦法。

紐約市 庇護 移民

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