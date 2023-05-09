紐約今秋公校新生數 三年來首度企穩

數據顯示，紐約市新學年公校報名人數，三年來首次止住大幅下滑趨勢。（市長辦公室提供）

紐約市教育局 8日預計，紐約市公校 入學人數在三年的持續大幅下降後，將在今秋首次企穩，相比去年僅降0.6%，意味著公校的預算 可能免於遭到大幅削減。

數據顯示，今秋在公校生人數0.6%的降幅，低於上一年的2%以及此前一年的6%，是疫情以來的最小降幅。該數字不包括家庭學校(home school)和特許學校的學生，以及不按市府撥款運作的學校學生。

總體而言，市教育局預計公校入學學生人數大概在76萬7500人人，略低於今年的77萬2500人。入學人數的重要性，是確定學校初始年度預算的主要指標。據了解，在疫情開始後的三年內，紐約市公校因為外遷和出生率下降，流失了超過了10萬名的學生。因此，今秋入學人數的基本持平，意味著公校預算不會在下一學年受到大幅削減。

但是市長亞當斯(Eric Adams)曾在去年建議，取消公校在疫情期間生源不足時使用聯邦紓困資金的規定；且他提議在進兩年逐步削減學校預算，降幅在3%，主要因為聯邦疫情紓困資金基本用完，且市府官員在去年預計今秋入學人數將下降3.9%。

這項削減意味著全市要減少1500個教師席位，並在下一年再損失3000個，因此該提議引起教師家長聯盟的抗議，他們在去年發起訴訟，但被駁回。維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)曾在去年反對預算削減，她表示，穩定的入學人數意味著沒有必要進一步削減。

如果目前的預算計畫按照之前估計的入學人數計算，市教育局下一學年的資金將減少9億5900萬元，儘管教育局有一些臨時資金，也只能覆蓋其中1億6000萬元的缺口。管理市公立學校的市教育政策小組(Panel for Educational Policy)上周批准了一項計畫，將向最貧困的學校再撥款數千萬元，預計相關各校將在今年春天晚些時候收到這項預算撥款。