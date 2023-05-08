紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)上周末宣布，計畫在上州租用兩處酒店，為超過300名庇護 客提供住宿，以為即將到來的新一輪邊境客湧入潮騰出空間，但該計畫遭到了洛克蘭郡官員的抵制。共和黨籍的洛克蘭郡郡長戴伊(Ed Day)6日立即宣布全郡進入緊急狀態 ，表示將派出警察嚴陣以待，將阻攔庇護客進入，同時砲轟由民主黨主掌的紐約市政府的決定不負責任且缺乏溝通。

根據計畫，此輪搬遷計畫的目的地為洛克蘭郡和奧蘭治郡的兩間酒店，將可為近340名單身男性提供為期四個月的安置，居住期間所能享受到的服務與紐約市內的安置中心相同。市府表示，在美國法典第42卷(Title 42)於本周之內到期結束後，預計將有更多的邊境客進入紐約市尋求庇護，此次搬遷的主要目的就是為新來者騰出空間。

洛克蘭郡長戴伊宣布全郡進入緊急狀態，表示將派出警察嚴陣以待。(戴伊臉書照片)

洛克蘭郡長戴伊則稱，紐約市此前從未與當地官員溝通此事，直到亞當斯公開宣布搬遷計畫後，他們才得知此事。他表示，洛克蘭郡的基礎設施難以負擔這些尋求庇護者的需求，安置酒店周邊的步行範圍內缺乏必要的資源，「就像把人扔在大海中央、無處可游一樣。」

戴伊在6日宣布，全郡進入緊急狀態。在緊急狀態期限內，禁止酒店業者在沒得到郡長辦公室許可的情況下接納難民，違者將被處以每名難民每天2000元的罰款，同時，郡內也已部署警力以「準備做出反應」。緊急狀態的有效期將為30天，並在到期後可以繼續延長。

共和黨人戴伊指責亞當斯「厚顏無恥」，他說，「你選錯了對手。你可以無視我們，但我會為了洛克蘭郡的人民扼住你的喉嚨。」紐約市府對戴伊的砲轟未予置評。

不過，與洛克蘭郡相鄰的奧蘭治郡的一間酒店透露，他們將於本周三開始接待一批來自紐約的移民，該酒店預計能安置至少60人。

目前，紐約市正面臨著嚴重的邊境客安置壓力。從2022年春季至今，已有超過6萬人抵達紐約，其中有約3萬7000人臨時居住在由市政府管理或資助的安置場所內。市預算辦公室估計，2023財年安置邊境客所需支出約為14億元，而2024財年將達到28億元。