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法拉盛居民反建賭場 抗議奧伯利提案

記者鄭怡嫣／紐約報導
奧伯利（左二）現身抗議活動，表示不認為興建賭場會惡化問題。(記者鄭怡嫣/攝影)
奧伯利（左二）現身抗議活動，表示不認為興建賭場會惡化問題。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對法拉盛花旗球場周邊的賭場建案，十多位反對者6日聚集州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)辦公室前，斥責他提案為建賭場開路，他們也表示興建賭場既對環境改善無益，又威脅社區安危，也對社區中最弱勢的成員影響最大。不過近日也有華人社區領袖投書，呼籲社區對此議題保持更開放的心態。

鑑於花旗球場周邊目前仍屬公園用地，奧伯利在3月提出的A5688號提案，要求開發停車場區塊用地，並可用作「博彩」(gaming facility)、以及「商業、零售、娛樂、酒店」等，被不少媒體等解讀為為建造賭場而開路。

法拉盛城市規畫與公平發展聯盟(FED UP Coalition)以及社區民眾十多人，6日高喊「保護皇后區，反對賭場」在奧伯利辦公室前抗議，奧伯利本人也與抗議者們短暫對話；他表示，他不認為興建賭場會使問題惡化，如果民眾不想參與，就不需要走進賭場。

反對者之一、法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)執行總監普來(Rebecca Pryor)則回應，在中低收入的少數族裔社區，私有化50 畝公共綠地，是對環境的不公不義，皇后區洪災頻發，空氣質量不達標，需要的不是賭場，而是吸收降雨、減少污染的公園。

華人代表李女士表示，50畝地也是50畝的「賭博、貧窮和家破人亡」，賭博建地比鄰法拉盛，過橋即到，法拉盛本是中低收入新移民成家立業的社區，在缺乏心理健康資源與干預的情況下，將賭場建在家門口是對最弱勢成員的雪上加霜。開發商說賭博可提振經濟，可「羊毛出在羊身上」，賭博收益本身就來自去賭場的弱勢社區成員。

另一方面，也有持不同意見的華裔領袖呼籲社區保持更開放的心態。法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得近日投書，表示自市長彭博以來，他已聽取至少四項開發案，卻全都無疾而終，樂見大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)，在此次平衡社區的擔憂與需求，公車從本市出發外州賭場，無數工作機會與旅遊收入也都隨之流失，「賭場可能不是第一選擇，卻是檯面上的最佳選項」。

針對此次抗議，柯恩團隊對記者表示，除民調外，有多位社區信賴的領袖在近期投書表達意見，望將50畝柏油地面發揮最大效益，將持續與社區交流，盼最終能提出讓市民感到驕傲的建設方案。

據悉，紐約下州的三塊賭場牌照，目前已有10個以上團隊參與競爭，最快將在兩年後敲定花落誰家。

社區民眾6日示威，反對花旗球場賭場開發以及奧伯利提案。(記者鄭怡嫣／攝影)
社區民眾6日示威，反對花旗球場賭場開發以及奧伯利提案。(記者鄭怡嫣／攝影)

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