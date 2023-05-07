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華埠宣傳社區安全 亞當斯現身力挺

記者張晨／紐約報導
孔子大廈華埠社區安全意識宣傳會，市長亞當斯(後左二)到場支持。(記者張晨／攝影)
孔子大廈華埠社區安全意識宣傳會，市長亞當斯(後左二)到場支持。(記者張晨／攝影)

由市長辦公室亞太裔特別工作組(Mayor's AAPI Taskforce)領導的華埠首場「社區安全意識宣傳會」，6日在孔子大廈前舉辦；30多家政府部門參與設立展位，向社區與商家宣傳安全知識和收集意見；同時舉辦仇恨犯罪知識講座，由各部門代表介紹能提供的相關資源和幫助，現場即時與民眾建立聯繫；市長亞當斯(Eric Adams)也來到現場表示支持，民選官員、社區領袖紛紛現身致辭。

這一活動在亞太公共事務聯盟(APAPA)紐約分會長王曉薇主持下開始，市警社區事務部門、曼哈頓檢察官辦公室等介紹了仇恨犯罪的定義，即以種族、膚色、祖先等為出發的言論或攻擊；無論受害者移民身分如何，都可向政府部門報告案件。

隨後副市長高級顧問顧雅明與聯邦公共衛生局(US Public Health Service)官員在發言中強調心理健康的重要性；顧雅明表示，公共安全副市長及其辦公室的職責就是監督檢查所有相關機構能在獨立運行的情況下加強合作，改善全市整體治安；而心理安全作為其中一個重要類別影響著每一個人的生活幸福，988作為危機防治熱線，能提供中文相關疏導或是簡單談心，隨時為民眾服務。

市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉表示，法拉盛珠寶店搶案發生後，一石激起千層浪，市長指派了解社區的人深入社區，聽取最真實的聲音。

民主黨65D區領袖于金山表示，希望藉此活動打破部分人認為政府不與民間合作的誤會，此次參與部門數量多、業務廣，市府、州和聯邦層級的講者均在華埠為民眾答疑解惑，這非常難得一見。

亞當斯在活動結束前現身支持。他表示，無論生意人還是普通市民，安全對所有人來說都是最重要的， 他和負責公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)都對華社非常關注，並樂於根據各區重點問題提供協助。

此次宣傳會由市人權局、市預防仇恨犯罪辦公室、市長移民事務辦公室和市長辦公室社區事務部等單位聯合主辦，並由紐約中華總商會、亞太公共事務聯盟紐約分會和城市保健(MetroPlus Health)共同贊助。

仇恨犯罪 華埠 亞當斯

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