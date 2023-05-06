逃港知青悼罹難卒友 盼悲劇不再重演

美東逃港知青組織，日前冒雨在新州恆福陵園舉行拜祭儀式。(建碑組織提供)

美東逃港知青組織日前冒雨在新州恆福陵園舉行「年年歲歲，永不相忘」拜祭儀式，以紀念上世紀逃港死難者；130餘位來自全球各地的人士參與，在兩座「逃港罹難知青紀念碑」前，拜祭半世紀前用生命爭自由但不幸喪生的同代人。

建碑組織代表說，此次參加活動的人士分別來自美國各州、加拿大、澳洲 和香港等地，希望通過儀式讓世人牢記歷史的殷鑑，讓相同的錯誤不在未來重演；作為偷渡歷史的倖存者和記錄者，為了紀念這批同年代的年輕生命而立碑，目的就是用行動來緬懷這段歷史，警醒後人。

該代表還表示，此知青紀念碑是已知全球第一座，擁有上世紀共產主義受難者群體鐫名的紀念碑；從2021年7月19日商定建碑、2022年6月15日第一碑落成，到月前第二碑順利落成，背後離不開世界各地逃港成功卒友的共同努力，使雙碑矗立於自由土地上。

據了解，紀念雙碑共鐫刻有346位罹難者的姓名，其中有人在長途跋涉前往邊界時墜岩身亡，或遭邊防軍或民兵槍擊慘死，以及在渡海時被驚濤駭浪沒頂、遭沙魚咬嚙而亡等。

高齡105歲的張五洲也出席拜祭儀式，他表示，到場為紀念妻舅陳乃活，其名字鐫刻在新立的第二碑上。逃港知青第二代、律師劉宇㬢發言說，他要向逃港成功的叔叔、嬸嬸致敬，正因為他們的勇氣和決心，他才有今天，能夠在自由的國度生活。

來自澳洲雪梨的盧炳表示，他先後五次逃難失敗、九次被抓入拘留所 ，第六次終於成功逃往澳門 ，在紀念碑第二碑上，有六人是他曾經的同事和鄰居，哪怕沒有他人前來祭拜，他自己也會前來。

來自舊金山的廖先生在刻有當年戀人名字的碑前痛哭，並說上月是她離世50周年，當年在深圳大梅沙國防公路海邊，她被民兵近距離用衝鋒槍打中，不到兩分鐘就慘死他懷中；他說，他前來拜祭不僅因為生命逝去的悲慘，更因為整個民族曾集體受難。

建碑組織表示，由於仍陸續收到世界各地人士提供的罹難知青姓名，計畫在雙碑附近建立多個小型紀念碑，讓更多罹難的同代人在美國安息，同時還會收集罹難卒友生平資料，目前已有著名大學準備簽約收藏保存。