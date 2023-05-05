長島高中生跳變裝舞 網上瘋傳…華人家長熱議

變裝舞蹈視頻截圖。(取自推特)

Great Neck North High School in NY reportedly held a drag show last week with students in attendance. The drag queen performed a sexual dance and spread his legs for students. pic.twitter.com/aqxzQpX2EV — Libs of TikTok (@libsoftiktok) 2023年5月1日

(取自推特)

近日在長島 大頸一所高中，因有人在校內跳變裝舞蹈而引爆社媒，也引起當地華人 家長熱議，保守派議員稱這是自由左派在學區 給學生看變裝表演，而部分家長則表示舞者本身就是學生，公布學校名字並有意引導輿論是在危害學區安危。

推特帳號Libs of TikTok近日發了一段變裝舞蹈視頻，並寫道：「據報導在大頸北高中，舉辦了一場有學生參加的變裝舞活動，變裝皇后跳了一段有性意味的舞蹈，並為學生張開雙腿」。截至4日，該視頻已被觀看140萬次並有數百條留言。

之後，長島國會議員桑托斯(George Santos)在社媒發布截圖，表示「自由左派在大頸學區給學生看變裝表演」，而曾在去年的參選大頸教育董事局的保守派Emil Hakimi等家長也順勢轉發，稱將與桑托斯站在同一陣線，「如果真要在一個履歷造假的人、與想要教孩子們男人可以懷孕、女孩能是男孩的人之間選擇，我會選擇前者」。

家長群中也有不少華人熱議此事，有家長說，表演變裝舞蹈的就是該校的一名學生，活動也非由學校發起的活動上，現在，這位孩子據傳聞，已經收到死亡威脅。也有的說，這是在學校興趣社上，卻被桑托斯等錄製轉發極右翼媒體，並公布學校名字，這影響孩子以及整個學區的安危。

另一名華人家長則說，其實男扮女裝，女扮男裝，中國傳統戲劇如京劇都一直有存在，只不過現在政治化了，其實可以當它只是一種小孩子的表演。

近年來，性別教育以及變裝皇后表演，一直受到支持及反對兩派的激辯；支持人認為這是推進對多樣性以及個人表達，反對者則稱此舉是在公校中傳播性別混淆與成人娛樂，混淆青少年的是非觀。