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紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜

記者劉梓祁／紐約報導
數據顯示，在紐約前20個最昂貴社區中，曼哈頓哈德遜廣場排名第一。（美聯社）
數據顯示，在紐約前20個最昂貴社區中，曼哈頓哈德遜廣場排名第一。（美聯社）

最新數據顯示，紐約市火熱的房地產市場開始出降溫跡象；在前20個最昂貴社區中，曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)排在第一，曼哈頓華埠所處的下東城(Lower East Side)也榜上有名。

根據房地產業研究公司PropertyShark最新發布的報告，2023年第一季紐約市最昂貴的50個社區中，有28個社區的房屋房價中位數較去年同期下降，同時有46個社區的交易數量下降或和以往持平，僅有4個社區的房價中位數達到200萬元或更高；相比之下，2022年第一季度有8個社區的銷售價格中位數達到200萬元或更高。

第一季度紐約市最昂貴社區前五名。（數據來源：PropertyShark；製表：記...
第一季度紐約市最昂貴社區前五名。（數據來源：PropertyShark；製表：記者劉梓祁）

根據報告，紐約市中目前最昂貴的社區為哈德遜廣場，房價中位數同比上漲約6％，達到572萬9000元；第二位是曼哈頓翠貝卡(Tribeca)，其中位銷售價格下降6％，降至350萬元；曾為工業區，現在正在興建河濱高層建築的布碌崙(布魯克林)醋山(Vinegar Hill)是第三昂貴的社區，當地中位銷售價格為260萬元，與一年前持平，同時其他社區的價格降低也提高了它的排名。

曼哈頓華埠所處的下東城位於榜單第19位，房價中位為125萬元，同比下降13%；此外，有八個皇后區社區進入榜單，來自布碌崙(布魯克林)的社區占到22個，曼哈頓則有24個。

報告還指出，紐約市的總體中位銷售價格同比下降了7萬5000元，降至69萬5000元，但這仍遠高於全國的中位數40萬698元。PropertyShark表示，由於缺乏最新數據，史泰登島未被納入該研究範圍內。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，儘管有人認為華埠周邊房產開發導致華埠向貴族化發展，但並不完全正確，因為華埠大部分房屋都為租金管制住房或是政府樓；此外，許多居民搬離是因為生活品質沒有得到應有的保障，而不是因為租金問題。

華埠 曼哈頓 紐約市

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