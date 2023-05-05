亞太裔激增 資金卻不到一半…亞裔團體示威爭公平撥款

亞裔組織4日在市政廳前示威，要求市府撥給亞裔群體更多的預算。(記者顏潔恩/攝影)

亞太裔是紐約市 成長最快的群體，但長久以來未能得到與人口數量匹配的社區服務資金，且在新冠疫情下遭遇經濟、仇恨犯罪攻擊的雙重打擊；多個亞裔 團體超過百名代表4日在市政廳公園前發起「18%，還在增長」(18% and Growing Campaign)的示威，指出亞裔社區機構需靠大量經費支撐，要求為亞裔在市府新財年預算 中提供「公平、公正、具有包容性」的經費和資源。

亞裔團體的訴求包括，新財年撥用於亞太裔社區支持項目的資金提升至750萬元、給少數族裔經營的非營利機構(CCNSF)經費提升至750萬元，還有給社區機構用來投資在教育、健保、外展服務的Access Health項目提供400萬元資金。

亞裔兒童與家庭聯盟的共同執行總監梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)表示，從亞裔人口比例在紐約市占10%的近20年以前，亞太裔組織便開始在爭取公平預算，「作為全五區增長最快的群體，我們需要可以反映現亞裔人口比例的預算」；亞裔民眾仍面臨無數挑戰，包括亞裔仇恨歧視和暴力，過去幾年來失業率也大增，為拉低貧窮率、改善社區安全、提升英文水平等方面，亞裔群體需依靠大量經費來支持。

華人策劃協會政策和公共事務長考文(Carlyn Cowen)表示，2020年以前華策會服務將近6萬人，現在每年服務人數激增至20萬人，「儘管人口比例激增，可滿足亞裔需求的資金和資源還甚至一半都沒有」；這些民眾每天都在面臨健保、房屋、食物和人身安全方面的難題，我們不應該還在向市議會爭取資源，而是要討論如何妥善利用這些資源，助亞裔社區蓬勃發展。