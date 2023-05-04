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華埠勿街大火後 聯成公所展開修復 7月前不重新開放

記者劉梓祁／紐約報導
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)47號美東聯成公所在3月24日發生三級大火，造成兩名住戶、八名消防員受傷；公所3日召開記者會，表示雖目前已展開修復施工，但由於樓內部分屋梁結構燒毀嚴重，預計至少7月前都不會重新開放。

聯成公所主席梁漢本表示，大樓的修繕工作已於4月底展開，由於火災造成損毀嚴重，建築二樓的木梁結構將需更換，因此暫未有明確的工程進度周期。

梁漢本介紹美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
梁漢本介紹美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)

梁漢本說，工程目前處於清理垃圾殘骸階段，為了加快施工進度和減小對行人和車輛的影響，在與市警五分局溝通後向市交通局申請了街道放置許可，在許可生效期間，公所對開的勿街路段將不允許停放車輛。

大火後市樓宇局(DOB)隨後發出清空令(Vacate Order)封鎖整棟建築，住戶至今未能返回，雖期間住戶曾獲准返回取走私人用品，但目前重新入住時間還未確定；據了解，大樓共有21戶居民，火災後由市房屋保護和開發局(HPD)負責安置，如今多數居民居住在親戚和朋友家中，僅有一戶被政府安置。

針對公所大樓在火災前存在數起電線相關的違規紀錄，梁漢本表示將針對改善。

美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
梁漢本介紹美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
梁漢本介紹美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)
美東聯成公所火災後內部情況。(記者劉梓祁／攝影)

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