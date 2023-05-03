紐約州議會通過新財年預算 霍楚簽署 寄望收緊保釋改善治安
紐約州新財年預算談判延宕一個月後，參眾兩會2日深夜終於投票通過最終預算版本，總額達到2290億元；其中，最令人關注的部分莫過同意於為法官提供更大的設保自由裁量權，州長霍楚(Kathy Hochul)3日召開記者會並簽署該案，表示此舉將有助於減少暴力犯罪累犯問題；華裔社區人士表示，儘管霍楚在其他方面作出讓步，但對她在收緊保釋上能堅守初心表達欽佩。
影音來源：記者和釗宇
新財年預算談判本應在4月1日截止，但州府和州議會在收緊保釋、增加住房、特許學校等政策上分歧嚴重，談判延宕近一個月，直到上月底才達成初步協議；最終，霍楚在增加住房、特許學校上作出讓步，但在最受公眾關注的收緊保釋制度上，州議會接受了霍楚的提議，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款。
霍楚在記者會上表示，她雖然認為嫌犯不應因為財產多少而被決定是否被囚，但同時也不能因此放縱累案犯和嚴重犯罪兇嫌；近期數據顯示，輕罪累犯有所減少，但嚴重犯罪累犯增加；因此，取消「最低限制」措施條款，可以對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，這樣就能一定程度上解決惡性犯罪累犯問題。
此外，州府還將投資3億4700萬元用於預防槍枝暴力犯罪，其中包括預防青少年幫派犯罪、社區暴力犯罪善後等，另有幫助低收入民眾申請法律援助、加速預審服務、幫助出獄人員重歸社會的投資，並增加給地區檢察官辦公室的撥款。
市長亞當斯(Eric Adams)和全市五區檢察官出席記者會；亞當斯表示，此前就有數據表明，很多暴力犯罪是因為一小撮人不斷被無保釋放而犯下的，此項改革將讓社區變的更加安全。
亞太公共事務聯盟(APAPA)紐約分會會長王曉薇表示，霍楚上任以後一再改革刑事司法制度，說明她將改善公共安全作為首要任務；如果此項改革能減少累案犯，對治安有所改善，對華裔社區幫助也很大，因為許多仇亞犯罪兇嫌也是累案犯；她表示，儘管有人認為收緊力度不夠，但她也提醒應當現實一點，如果不做別的讓步，這一點進步恐怕也無法達到。
華埠共同發展機構行政總監陳作舟則對霍楚能夠堅持自己的立場表示欽佩；他還說，霍楚的改革還提升預審速度、注中青少年預防犯罪，也給檢察官更多資源，「讓我感到印象深刻，這也將給華埠的治安帶來改善的機會。」
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