紐約州議會通過新財年預算 霍楚簽署 寄望收緊保釋改善治安

霍楚3日召開記者會並簽署收緊保釋的法案，表示此舉將有助於減少暴力犯罪累犯問題。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約州新財年預算 談判延宕一個月後，參眾兩會2日深夜終於投票通過最終預算版本，總額達到2290億元；其中，最令人關注的部分莫過同意於為法官提供更大的設保自由裁量權，州長霍楚 (Kathy Hochul)3日召開記者會並簽署該案，表示此舉將有助於減少暴力犯罪 累犯問題；華裔社區人士表示，儘管霍楚在其他方面作出讓步，但對她在收緊保釋上能堅守初心表達欽佩。

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新財年預算談判本應在4月1日截止，但州府和州議會在收緊保釋、增加住房、特許學校等政策上分歧嚴重，談判延宕近一個月，直到上月底才達成初步協議；最終，霍楚在增加住房、特許學校上作出讓步，但在最受公眾關注的收緊保釋制度上，州議會接受了霍楚的提議，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款。

霍楚在記者會上表示，她雖然認為嫌犯不應因為財產多少而被決定是否被囚，但同時也不能因此放縱累案犯和嚴重犯罪兇嫌；近期數據顯示，輕罪累犯有所減少，但嚴重犯罪累犯增加；因此，取消「最低限制」措施條款，可以對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，這樣就能一定程度上解決惡性犯罪累犯問題。

此外，州府還將投資3億4700萬元用於預防槍枝暴力犯罪，其中包括預防青少年幫派犯罪、社區暴力犯罪善後等，另有幫助低收入民眾申請法律援助、加速預審服務、幫助出獄人員重歸社會的投資，並增加給地區檢察官辦公室的撥款。

市長亞當斯(Eric Adams)和全市五區檢察官出席記者會；亞當斯表示，此前就有數據表明，很多暴力犯罪是因為一小撮人不斷被無保釋放而犯下的，此項改革將讓社區變的更加安全。

亞太公共事務聯盟(APAPA)紐約分會會長王曉薇表示，霍楚上任以後一再改革刑事司法制度，說明她將改善公共安全作為首要任務；如果此項改革能減少累案犯，對治安有所改善，對華裔社區幫助也很大，因為許多仇亞犯罪兇嫌也是累案犯；她表示，儘管有人認為收緊力度不夠，但她也提醒應當現實一點，如果不做別的讓步，這一點進步恐怕也無法達到。