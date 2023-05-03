布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

兩名位於布碌崙(布魯克林)8大道的亞裔藥店業主盧大成(Dacheng Lu，以下均為音譯)和金太星(Taesung Kim)，2日遭警方逮捕，根據起訴書，兩人涉嫌利用聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )，以支付回扣和賄賂的方式，向福利 持有者開藥謀利，涉案金額高達2940萬元。

888大藥房原貌。(谷歌街景圖)

盧大成報住皇后區法拉盛，金太星則是報住在大頸(Great Neck)；盧大成是8大道的兩家藥店「888大藥房」和「惠康西藥房」業主之一； 金太星則是「888大藥房」、「惠康西藥房」，以及另兩家位於皇后區的藥房「Elmcare Pharmacy」和「NY Elm Pharmacy」的業主之一。

檢方文件顯示，大約從2015年1月到2022年12月，這兩名被告夥同他人，實施了一項針對聯邦醫護保險的欺詐計畫。

盧大成和金太星先要求紅藍卡和白卡持有者找醫生看診，再由醫生給開給這些福利持有者不需要的藥物；檢方表示，兩人指使其他同夥，以酬金、租金、獎金的方式，直接或間接地給醫生回扣、賄賂醫生，鼓勵醫生寫非法處方，並指使醫生將處方開到他們的藥房，讓福利持有者在他們的藥房取藥。

888大藥房已於年初關門停業。(記者胡聲橋／攝影)

等這些福利持有者到藥房後，藥房不給他們醫生處方上開的藥，而是改以店內信用、實物，甚至是現金等方式，來賄賂福利持有者，給他們回扣。

根據檢方，盧大成和金太星接著再用這些虛假處方，向聯邦紅藍卡和白卡計畫要錢。檢方文件稱，大約從2015年1月到2022年12月，紅藍卡計畫共支付兩名被告的藥房2400萬元，而白卡計畫則支付了540萬元。

為了取得這些不法獲利，盧大成和金太星再給各種不同的貿易公司寫支票，以支付合法經營支出為掩護，來獲取作為回扣的現金。2018年，他們就給一家貿易公司開了65萬元的支票。他們還在Elmcare、888和惠康三家藥房之間轉帳，掩蓋這些收入的來源。

記者到「惠康西藥房」採訪，大門上貼的通告顯示，該店已於4月20日結束營業；「888大藥房」也已經關門，據鄰店介紹，這家藥房年初就已停業。