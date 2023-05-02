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推動零排放 紐約皇后區9處擬設充電樁 包括法拉盛、貝賽

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
紐約市擬在13處安裝充電樁。（美聯社）
紐約市擬在13處安裝充電樁。（美聯社）

市交通局以及紐約電力局(New York Power Authority)宣布，將在本市13處設充電樁，並公布安設地址，皇后區共九處，其中包括華人聚居的法拉盛以及貝賽，推動實現2035年的零排放，華人民眾也表示歡迎。

據了解，13個電動汽車快速充電樁，將設於全市各大停車場，並配共計約50台充電插頭，旨在加速普及電動汽車，也推進市長亞當斯(Eric Adams)的計畫：在2025年前，使得所有市民均可在住家範圍的2.5哩之內找到快速充電樁。此外它也旨在幫助紐約州在2035年前實現零排放的目標：到那時，所有在紐約州新買的汽車、皮卡、休旅車都將為零排放用車。

市交通局此次也公布了13處充電樁的安裝地址，皇后區的九處，也包括法拉盛兩處以及貝賽一處。法拉盛的安裝地址分別為王子街38-18號、以及北方大道134-11號，貝賽地址為41大道214-17號。另外的四處地址則分別設於布碌崙(布魯克林)以及布朗士，其中包括華人社區羊頭灣(Sheepshead Bay)。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，實現綠色交通未來，就要對電動汽車充電樁進行投資，以此告別化石燃料，這些快速充電中心將為電動汽車未來提供動力，它們設於缺乏基本服務的多元化社區，也旨在推進市長亞當斯對於公平的承諾。

華人民眾也對此舉表示歡迎，在法拉盛經營修車廠的資深從業者李啟基表示，據他所知並未在法拉盛看到過電動汽車充電樁，不過，電動車確實越來越普及，他的車廠也時常服務電動車的修理及保養工作，由於車都較新，車主目前最常作的服務是噴漆。能加裝充電樁是好事，也有利普及更多綠色汽車的使用。

汽車 法拉盛 華人

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