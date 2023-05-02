紐約SHSAT指南獨漏中文版 華人憤怒

特殊高中入學考試指南，獨漏中文翻譯。(市教育局截圖)

近日有教育維權人士反應，市教育局 官網發布的特殊高中入學考試(SHSAT)指南，本應有九種最常用的語言翻譯版本供家長參考，但卻獨獨缺少中文版本；本報記者1日就此事求詢當局發言人，被告知中文版本「不知何故下線」，目前已重新上線。不過仍有華人 感到憤怒，表示特高攸關華人家庭，內部員工恐涉及操作不當。

該問題最先是由一名華人家長發現，之後則以匿名方式告知華裔教育維權人士朱雅婷；她說，教育局官網上的2023年公校錄取指南，有英語及包括中文、西語在內最常用的九種語言翻譯，然而在其正上方的特高考 試指南，另八種語言翻譯尚在，卻獨獨漏了中文，讓該名家長深感憤怒。

「也許這只是無心的錯誤」，朱雅婷表示，但近年來華人在特高考試存廢議題上尤其敏感，前教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)以及波特(Meisha Porter)，都曾爆出「亞裔占據了特殊高中」、「(錄取)結果不可接受」等令亞裔家長難以接受的言論。在這樣的大背景下，當局此舉難免會更刺激華人家長，「並不是好的形象與公關」。

朱雅婷還指，特高考試結果已在約兩月前放榜，但也有七年級的華人家長未雨綢繆，開始為暑期課程及特高考試作準備而需要瀏覽官網。家長們有互通渠道，學校也有升學顧問可以諮詢，並不會因沒有中文翻譯而誤失重要訊息，但中文作為第二大外語，特高指南無中文翻譯是說不過去的。

本報記者1日求詢市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)時得到回覆：「不知道為什麼中文翻譯下線了，現在，工作人員已重新把它放上線」，當日再查看官網時，發現中文版的特高考試指南確已恢復。

不過，仍有家長對此事憤懣，認為這可能涉及種族鬥爭，而當局的內部員工對此事也恐怕處理不當。