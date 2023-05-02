我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

紐約SHSAT指南獨漏中文版 華人憤怒

記者鄭怡嫣／紐約報導
特殊高中入學考試指南，獨漏中文翻譯。(市教育局截圖)
特殊高中入學考試指南，獨漏中文翻譯。(市教育局截圖)

近日有教育維權人士反應，市教育局官網發布的特殊高中入學考試(SHSAT)指南，本應有九種最常用的語言翻譯版本供家長參考，但卻獨獨缺少中文版本；本報記者1日就此事求詢當局發言人，被告知中文版本「不知何故下線」，目前已重新上線。不過仍有華人感到憤怒，表示特高攸關華人家庭，內部員工恐涉及操作不當。

該問題最先是由一名華人家長發現，之後則以匿名方式告知華裔教育維權人士朱雅婷；她說，教育局官網上的2023年公校錄取指南，有英語及包括中文、西語在內最常用的九種語言翻譯，然而在其正上方的特高考試指南，另八種語言翻譯尚在，卻獨獨漏了中文，讓該名家長深感憤怒。

「也許這只是無心的錯誤」，朱雅婷表示，但近年來華人在特高考試存廢議題上尤其敏感，前教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)以及波特(Meisha Porter)，都曾爆出「亞裔占據了特殊高中」、「(錄取)結果不可接受」等令亞裔家長難以接受的言論。在這樣的大背景下，當局此舉難免會更刺激華人家長，「並不是好的形象與公關」。

朱雅婷還指，特高考試結果已在約兩月前放榜，但也有七年級的華人家長未雨綢繆，開始為暑期課程及特高考試作準備而需要瀏覽官網。家長們有互通渠道，學校也有升學顧問可以諮詢，並不會因沒有中文翻譯而誤失重要訊息，但中文作為第二大外語，特高指南無中文翻譯是說不過去的。

本報記者1日求詢市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)時得到回覆：「不知道為什麼中文翻譯下線了，現在，工作人員已重新把它放上線」，當日再查看官網時，發現中文版的特高考試指南確已恢復。

不過，仍有家長對此事憤懣，認為這可能涉及種族鬥爭，而當局的內部員工對此事也恐怕處理不當。

三年前，市教育局也曾因為中文翻譯問題遭到討伐，當時，教育局在曼哈頓華埠的孫逸仙中學召開公共會議，現場的150名家長中有不少華人，卻無一中文翻譯，會議因需臨時尋找中文翻譯而被迫暫停45分鐘。

之後，市教育局則在求詢當日補上了中文的特殊高中入學考試指南。(市教育局截圖)
之後，市教育局則在求詢當日補上了中文的特殊高中入學考試指南。(市教育局截圖)
市教育局發言人回覆本報記者：不知道為什麼中文翻譯下線了，現在，工作人員已重新把它...
市教育局發言人回覆本報記者：不知道為什麼中文翻譯下線了，現在，工作人員已重新把它放上線。(郵件截圖)

教育局 華人 高考

上一則

販毒、非法持武 法拉盛19歲男判囚8年

下一則

紐約護理員 勞動節市政廳抗議 籲廢除24小時工作制

延伸閱讀

紐約足部整形2023各式新款保健鞋 糖尿病患者可量身定制

紐約足部整形2023各式新款保健鞋 糖尿病患者可量身定制
紐約Northwell Health肝病與移植中心 推動亞裔肝臟健康計劃

紐約Northwell Health肝病與移植中心 推動亞裔肝臟健康計劃
紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
紐約國家電網擬漲瓦斯費17% 若獲准明年4月起漲價

紐約國家電網擬漲瓦斯費17% 若獲准明年4月起漲價
華埠監獄建案 紐約市府仍拒「活化建築」民代、社區將繼續抗爭

華埠監獄建案 紐約市府仍拒「活化建築」民代、社區將繼續抗爭

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回