延宕近1個月 紐約州預算達成協議

霍楚27日晚宣布與州議會就預算案達成初步協議。(州府提供)

延宕將近一個月的紐約州新財年預算 談判，27日終於落下帷幕，州府與州議會宣布達成初步協議，預算總額約為2290億元；雙方同意增加法官設保自由度，提升最低工資，並將為大都會運輸署(MTA)確保所需資金；不過州府增加特許學校計畫未能達到目的，住房計畫更遭州議會全部拒絕。

這是霍楚 2021年上任州長以來第二份預算案，也是她去年勝選贏得完整任期後的第一份預算；由於協議剛剛達成，尚未落實到法案文字，霍楚僅將此稱為「概念性」協議；由於霍楚與州議會民主黨進步派分歧嚴重，今年的預算案為自2010年以來，拖延時間最長的一次。

近兩年來犯罪問題嚴重，民眾認為2019年的保釋制度改革將法官設保條件規定太鬆，霍楚在預算案中提出，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款，對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮；這一提案得到州議會同意。

府會雙方還同意增加最低工資，2026年將紐約市 最低時薪增至17元，並按照未來的通膨率調整；按照規畫，紐約市、長島和威徹斯特郡的最低時薪明年1月將增至16元，此後兩年每年增長0.5元，直到2026年增至17元。

特許學校方面，州府原計畫維持全州特許學校460所的總數上限不變，但取消了紐約市的地區上限，意味著紐約市可以新增100多所特許學校，但遭州議會反對；州府最終妥協，維持275所特許學校的上限，但可以新發14個過去被關停的特許學校牌照。

住房方面，州府原計畫未來十年新增80萬套住宅，並為全州各行政區設置新增住宅數量指標，若一地未能達到目標，州府將有權介入，但提議遭到上州和長島議員的強烈反對；霍楚表示，目前紐約州的住房供給遠不能滿足需求，「我們必須採取行動，但州議會沒有準備好；我們將會繼續尋求用其他方式達到目的，增加房屋供給。」

MTA資金，霍楚表示將小幅增加工資稅中的大都會區域通勤稅(Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax)，並在全市五區挑選五條公車線路，進行為期兩年的免費乘坐試點。

目前預算案僅是達成協議，尚未落實到法案中，預計府會雙方將於30日繼續商討細節問題。