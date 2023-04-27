「殭屍毒品」流入法拉盛 紐約州已數十死

近日在109分局社區警務會上，有法拉盛當地居民反映，有新型毒品在街頭販售。(記者鄭怡嫣／攝影)

近日有皇后區法拉盛 居民反映，被稱為「殭屍毒品 」、被聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)發出全國警告的新型毒品「賽拉嗪」(xylazine，又稱Tranq)，正在當地街頭販售；該種藥物多與芬太尼混和吸食，以增強並延長快感，目前紐約州 已有數十人因此死亡。

在近日舉辦的109分局社區警務會上，一位法拉盛的女性居民反映，在法拉盛41路、37大道等地點，通常在晚上6時30分，9時至10時間，便有「穿著時尚」、「髮型亮眼」者，在街頭販賣「賽拉嗪」，他們雖然嘴裡喊的是「大麻」，但實質上賣的卻是「賽拉嗪」，它通常與芬太尼(fentanyl)混在一起被販賣使用。

據了解，「賽拉嗪」原本是一種獸醫用的鎮靜劑，多用於大型動物上，但沒有被批准用於人類。近來，愈來愈多的吸食者把「賽拉嗪」及高度致命的芬太尼混合吸食，以增強和延長這些毒品帶來的快感。

「賽拉嗪」在全國各地的毒品供應中已愈來愈常見，在紐約州已有數十人因此死亡，聯邦緝毒署也已對此藥發出公共安全警報。

109分局警員蒙格利(Christopher Montgomery)對此表示，尚未在紐約市見到太多的「賽拉嗪」流行，據信在法拉盛，也尚未與有該毒品相關的逮捕記錄。不過在當地，K粉(ketamine)相關案卻不少。

此外在會議上，也有居民反應法拉盛當地性工作者當街攬客、庇護客當街騷擾、以及外州可疑車牌的問題。對於首個問題，警方表示，目前攬客行為(soliciting)已經去罪化，並非非法活動，但市警風化組(Vice Enforcement Division)仍將對賣淫活動本身執法，幾天前，在轄區白石鎮(Whitestone)147街近2大道，風化組便端了一處「淫窩」民宅，逮捕了六人。