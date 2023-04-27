華男夜間釣魚 遇4蒙面匪持槍搶劫

布碌崙(布魯克林)一名華裔男子日前在貝爾公園大道(Belt Parkway)附近的岸邊釣魚 時，遭到四名蒙面劫匪攻擊，持槍搶劫，還開走受害者停在停車場的轎車；轄管當地的市警68分局目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

紀錄顯示，本月17日凌晨時分，44歲的華男開著一部2017年出產的黑色奔馳轎車到海邊釣魚，他將車停靠放在貝爾公園大道處；凌晨12時40分左右，他瞧見一輛銀色的汽車 駛入區域內，不久後兩名戴著五顏六色面罩的男子從銀色汽車下來，跑到華男身邊。

其中一名戴著面罩的男子掏出一把黑色手槍，抵在受害者的頭上，威脅他將身上的財物交出來；與此同時，另一匪已經伸手搜索受害者的衣物，從口袋裡找出他的車鑰匙後，一把將他推倒在地。

兩匪拿走鑰匙，並開走受害者的轎車，往貝爾公園大道北向驅車離開，待在銀色汽車上的匪徒見狀，開車緊隨在後；受害者的手機 並未被搶走，緩過來後立即報警求助，可警員到場時已不見匪徒的蹤跡，鑑於他們開上高速公路後也難以追查下落，至今未逮到人。

受害者在被劫過程中雖摔倒受傷，但傷勢不重；警方目前在積極調查中，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。