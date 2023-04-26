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華埠拘留所原址改建 市府否決

記者許君達／紐約報導
市府表示不採納曼哈頓拘留中心原址改建。(記者許君達／攝影)
市府表示不採納曼哈頓拘留中心原址改建。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠的曼哈頓拘留中心拆除工程，爭議再起波折；市府發言人25日對本報表示，將不採納由市議員馬泰(Christopher Marte)提出「活化建築」(Adaptive Reuse)的原址改建方案，認為方案耗資更多，對社區影響也更大，但也表示會與社區保持溝通、提供更多決策細節；馬泰及社區人士則表示，市府提出的理由讓人無法信服，擬與市府商討後再做打算。

日前市府在未徵求社區意見的情況下，批准了拘留中心大樓的拆除許可，引發社區反彈；隨後馬泰透露，市府給予口頭承諾，稱將停工「至下次會面」；但如今此事再次反轉，市府否認停工，並表示，不會推進社區提出的計畫。

根據市府解釋，在現有結構擴建，可能使建築面臨倒塌風險、危及社區居民和工人的安全，且「活化建築」方案，還會花費更長的時間和數以百萬計的資金，導致納稅人的錢被浪費。

雖不考慮社區方案，但市府說，下周前已暫停部分施工，也不會進行任何與「活化建築」方案有衝突的拆除工作；期間市府將與社區和民選官員會面溝通，提供更多相關細節。

馬泰則對市府回應感到「不意外」；他說，市府給出的理由空泛且不合邏輯，他計畫下周到市府開會，要求府方給予更多、更詳細的理由，解釋為何不採納社區方案，再根據得到的信息與社區溝通，商討下一步應對方案。

社區機構「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)則表示，市府聲稱「活化建築」方案更費錢費時，但未提供任何證據來支持這個說法；該機構則說，「活化建築」的方式已經被有效利用在紐約市一些歷史建築的改建上，除了省時省錢，同時也可讓社區免受拆遷可能造成的破壞性影響。

NUBC還指，市府未公布新建大樓的設計藍圖，等於是在「邊設計邊施工」，完全是一個沒有工期、沒有預算的空白支票，就像目前正在布碌崙(布魯克林)進行的城區監獄一樣。

利用曼哈頓拘留中心原址建設新「摩天監獄」的計畫自提出後，就一直受到鄰近的華埠、小義大利、翠貝卡等社區的強烈反對，相關抗爭不斷。市議員馬泰與黃敏儀2月16日共同提出決議案，呼籲市府改造擴建現有監獄建築以滿足需求，而非拆除再新建。

華埠的「曼哈頓拘留中心」拆除工程在重重爭議和社區抗爭中繼續進行，市府表態不採納社...
華埠的「曼哈頓拘留中心」拆除工程在重重爭議和社區抗爭中繼續進行，市府表態不採納社區意見。(記者許君達／攝影)

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