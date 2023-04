半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

最新報告顯示,有一半的紐約人收入無法滿足生活基本需求。 (記者高雲兒/攝影)

受到新冠疫情 、通貨膨脹的影響,紐約人的生活愈加困難;根據紐約市 基金會(Fund for the City of New York)最新報告,全市有50%的家庭,收入無法滿足生活基本需求,其中包括亞裔 等移民和有色人種社區,情況更嚴重。

新報告:移民、有色人種情況更嚴重

根據紐約市聯合慈善基金會(United Way of New York City)和紐約市基金最新發布的報告,紐約市正值工作適齡者,有一半的收入不夠滿足基本生活需求,這一比率在2021年僅為36%。

51%亞裔在溫飽線掙扎 非法移民更遭

相比而言,有色人種的情況更加糟糕,有65%的拉丁裔家庭、58%的非洲裔家庭、51%的亞裔都在溫飽線掙扎。其中亞裔中非法移民的處境更惡劣,約有59%者,收入不足以滿足基本需求,比在美國出生的亞裔高出24個百分點。

收入不足肇因失業、生活成本增加

食品物價在今年來上漲飛速,有不少達到翻倍。 (記者高雲兒/攝影)

報告分析,半數紐約人收入不足的主要原因,主要是失業和生活成本增加。在2000年後,物價成本的增長比收入的增長快得多,這一切在過去三年變本加厲,尤其是住房、食品、交通、兒童教育等方面。

報告還發現,如果是英語能力較好的亞裔,約有41%的家庭面臨收入不足的情況,在英語能力有限的亞裔群體裡,這一比率達到72%。

根據報告內容顯示,家庭每年至少需要收入10萬元,才能負擔食物、住房和交通費用;四口之家年收則需15萬元。

在紐約生活40年的呂先生表示,多年來他在法拉盛餐館做工,疫情後工資從130元漲到150到180元,但是遠遠不夠物價的漲幅,「那種牛肉從4.99元一磅漲到9.99元,價格翻倍但工資卻沒有翻倍」。

她退休月領200元 但房租要600元

在法拉盛居住14年的黃女士,每月退休收入僅200餘元,平常靠兒女補貼。(記者高雲兒/攝影)

在皇后區法拉盛居住14年的黃女士,在疫情期間退休,每月退休收入僅200餘元,還要繳納600元的房租,「不會英文,能做的也不多」。

她說自己平常靠兒女補貼,或者去老人中心吃飯,「要不然不夠維持生活」。她對當下的漲價表示理解,「因為開店的人也要生活」。