擴大OMNY使用 9月起乘客均可購票感應入站

MTA計畫在9月前，於全市地鐵站安裝OMNY售卡充值機。(取自大都會運輸署)

大都會運輸署(MTA )新一代感應式公共運輸付費系統「OMNY」已在逐步推進至全市地鐵車站及公車線路中，官員近日表示，將於今年9月以前，在各個地鐵站中安裝OMNY系統的售卡充值機，讓沒有智慧型手機 、手表或是非接觸式信用卡的乘客，也能夠輕鬆購買並充值OMNY卡片；傳統的MetroCard磁卡，短期內則不會被完全取代。

根據MTA官員，9月前將在全市所有472個地鐵站內，安裝新的OMNY售卡充值機，讓乘客能夠更方便地購買和充值OMNY票卡；目前OMNY僅允許使用智慧型手機及手表、非接觸式信用卡持有者，擁有OMNY實體卡的人使用，沒有上述設備者，則仍須使用傳統地鐵卡 。

MTA還計畫在感恩節前，在羅斯福島(Roosevelt Island)空中纜車和至少一個甘迺迪機場(JFK Airport)空軌列車的入口處增加OMNY讀卡器。目前在這兩地，傳統地鐵卡仍是唯一可用的支付方式。

根據MTA統計，目前有大約40%的地鐵和公交車乘客使用OMNY系統支付車費。官員表示，一旦新充值機投入使用，希望會有更多人放棄使用傳統地鐵卡，但在未來短期內，傳統地鐵卡將會繼續與OMNY卡同時存在。MTA此前曾計畫在2023年底前淘汰MetroCard，但去年將這一時間表推遲。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，目前並沒有設定最後期限，去淘汰傳統的地鐵卡，OMNY項目也確實存在挑戰，將會和團隊重新制定進度表，並任命新的經理，加入這一進程。

利博將此項目和「東城通道」(East Side Access)的建設相比，表示是時候重新審視OMNY的工作，並重新評估它的進展情況，因為拓展速度、技術變化和承包商交付等的問題正在導致進度延誤。

據統計，延誤給MTA帶來了經濟損失；OMNY安裝和上市的合同價值目前為7.72億元，高於2017年首次獲批時的6.45億元。

利博表示，希望在6月前制定出全面推出OMNY系統的時間表。