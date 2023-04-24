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繼安可酒店後 皇后區再增2處庇護客安置所

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區新增3處庇護客安置所，圖為貝賽被徵用的酒店。(取自帕拉迪諾推特)
皇后區新增3處庇護客安置所，圖為貝賽被徵用的酒店。(取自帕拉迪諾推特)

本報此前報導，皇后區貝賽的「安可酒店」(Anchor Inn)，在未收到通知的情況下，被政府緊急徵用為庇護客安置所；近日在皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst)以及牙買加(Jamaica)的另兩家酒店，也被用作安置從南部邊境而來的庇護客。

據報導，市遊民服務局(DHS)已與兩家社會服務供應商簽署了總值為1700萬元的新合約，管理在皇后區被新徵為庇護客安置所的兩家酒店；其中一家是位於牙買加的山坡大道(Hillside Ave.)的華美達盛景(Ramada Wyndham)酒店，另一家則是位於東艾姆赫斯特迪特馬斯大道(Ditmars Blvd.)90-10號的萬怡酒店(Marriott Courtyard)，比鄰拉瓜迪亞機場以及大中央快速路(Grand Central Parkway)。

此前，位於貝賽北方大道近214街的「安可酒店」，也已被政府機構徵用為庇護客緊急安置所。根據當地市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，這處庇護所每月將花銷來自納稅人的30萬元，接收從南部邊境湧入的庇護客，該安置所的徵用時間則為六至九個月。

帕拉迪諾此前批評該酒店徵用過程不透明，且從未徵求社區民意；19日她探訪該安置所時，被告知已經滿員。該地段華裔居民不少，在聽聞消息後則憂心治安問題。

庇護 皇后區 邊境

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