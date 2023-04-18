紐約保釋制度 府會達初步協議

州長霍楚與州議會就修改保釋法達成初步協議，預算案將很快達成共識。(州長辦公室提供)

紐約州 議會與州長霍楚 (Kathy Hochul)經過激烈的爭吵，18日終於就保釋法改革問題達成初步協議，準備在保釋問題上給予法官更多的自由裁量權；儘管在最關鍵的問題取得了進展，但爭論仍未完全結束，州議會為此通過了第三項臨時性支出措施，為州政府提供未來三天的運轉資金，以繼續商討住房等其他重要事項。

據報導，州參議會和眾議會的多數黨民主黨已同意霍楚提議，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯獲釋後按時出庭的條款；對於符合條件的犯罪行為，法官可以考慮設置他們認為必要的保釋金，以確保被告返回法庭。

不過，霍楚也作出一定妥協；根據臨時協議，仍然不允許法官使用「危險性」為標準來為嫌犯設保，認為設保的唯一目的是確保嫌犯能夠重回法庭；目前，紐約州是唯一不允許在確定保釋金時考慮嫌犯危險性的州。

紐約州2019年放鬆了保釋制度，以減少在雷克島(Rikers Island)等地等待出庭的人數；但疫情以來犯罪猖獗，保釋法改革的批評者將放鬆保釋制度與近年來犯罪率的上升聯繫起來，指出如果沒有這些限制，有些罪犯早已被監禁，一些惡性案件就不會發生了。共和黨人對霍楚提出的保釋法的修改建議表示贊同，希望在繼續推動全面廢除保釋法改革的同時得到一些調整。

除了試圖修改保釋法以外，霍楚還提出了增建郊區新房的議案，在未來十年增建80萬個住房單元並允許州政府進行干預。這也是許多州議員有異議的地方，他們不反對增建郊區新房，他們反對的是州政府的干預。

州議會的民主黨人原來打算在18日之前達成最終協議，但由於在住房問題上尚未達成協議，因此不得不在17日最後一刻通過另一項預算 延期方案，為紐約州政府提供未來三天的運轉資金，以便消除剩餘分歧，達成最終預算案。