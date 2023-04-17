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社區抗爭成功 華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來

記者許君達／紐約報導
在遭遇了強烈的社區反對後，且林士果5號的夜店開發計畫暫停。(本報檔案照)
在遭遇了強烈的社區反對後，且林士果5號的夜店開發計畫暫停。(本報檔案照)

此前有業者擬在且林士果(Chatham Square)5號開設夜店，引起社區強烈反對；知情人士16日透露，夜店開發計畫已在社區壓力之下暫時中止；經記者確認，該項目的開發商摩爾(Thomas Moore)已在上周末從第三社區委員會撤回了酒牌申請案，社區人士認為這是民意的勝利，但不是鬥爭的終點。

擬開發為夜店的且林士果5號現為空置物業，此前曾為華埠醫學影像中心，更早時曾是社區內遠近聞名的影劇院；根據此前報導，摩爾早在兩年前就已購入了此處地產，並註冊好了「Duck Club」的商標，然而開發計畫一直在秘密進行，直到被媒體曝光後才開始與社區接洽溝通，社區人士普遍不滿其誠意；社區組織華埠中心街區機構(The Chinatown Core Block Association)在新聞稿中表示，缺乏溝通和故意忽視社區聲音是其遭遇反對的重要原因。

計畫公開後，華埠社區在網路發起連署簽名反對該計畫，此前已收到接近1000個簽名和15封抗議信；民主黨第65區黨代表于金山表示，反對的理由首先是夜店的經營業態與華埠的其他商業格格不入，無法產生聯動效益，對社區有害無益；第二則對安全的擔憂，于金山表示，華埠現有多家庇護所和戒毒機構，遊民和癮君子對夜間安全已經構成了不小的威脅，未來如果再加上一批醉漢，將會讓情況更糟。

于金山還說，該業者所註冊的商標對華人社區構成了一種文化上的冒犯，也是引起強烈反彈的主因之一；他表示，「在商標上畫兩隻死鴨子，讓人看了很不舒服。」社區活動人士陳家齡說，「鴨子」在中文裡有一種用於稱呼男性性工作者的指代含義，非常不雅；「第一眼看到這個名字，還以為是個男性脫衣舞俱樂部。」

雖然業者撤回了社區委員會提案，但社區認為現在還不是宣告勝利的時候；陳家齡表示，撤回提案只表示項目暫停，業者很可能會利用這個時間空檔去拉攏更多的資源尋求支持，待時機成熟時，他隨時可以重新回來發起提案。

于金山說，該業者目前只是撤回了以「鴨子俱樂部」這個名號申請酒牌的提案，以後隨時有可能「改成老虎、刺蝟、雞的名字捲土重來」；他表示，自己的立場是反對所有為這處物業申請酒牌的行為，只支持能對社區有益的改造計畫。

華埠 醫學 遊民

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