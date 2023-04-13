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外賣郎遭槍殺 母告別式用家鄉話淚別

記者劉梓祁／紐約報導
告別式現場。(記者劉梓祁／攝影)
告別式現場。(記者劉梓祁／攝影)

35歲的華裔外賣郎林嘉斌，上月在送外賣途中遭到一名17歲青少年搶劫未遂起殺心，遭到槍殺；林嘉斌的告別式於12日在曼哈頓華埠舉行，林母從福州到紐約送兒子歲後一程，她在過程中數度掩面痛哭、悲痛欲絕，多次用家鄉話向棺中兒子「告別」，到場社區人士紛紛哭紅眼眶，感嘆死者英年早逝。

告別式在上午10時開始，沿襲福建傳統的喪事儀式，有主持人在亡者靈柩旁焚香誦經，寓意引導亡者靈魂回到靈柩中，並展示逝者生前喜愛和常用的物件及焚燒紙錢、冥紙等物品，寄託對亡者的哀思。

林母於上周在美國尚干(陶江)林氏宗親聯合總會和8大道華社的募捐協助下抵達紐約，參加兒子葬禮，情緒激動；宗親會會長林錚表示，在中國駐紐約總領館和國會眾議員孟昭文的共同協助下，林母得以來紐約送兒子最後一程，將於22日攜帶骨灰返回中國安葬。

林錚說，由於福建還有家人需要照顧，希望社會各界能夠給予理解和支持；據悉林父幾年前因車禍斷了一條腿，臥病在床，福州老家還有80多歲的奶奶和30歲的弟弟，一家人基本上靠林嘉斌寄回的錢過活。

林錚表示，林嘉斌遇害，反映部分政客的錯誤理念，縱容犯罪導致慘劇頻發；該會除了在事發後積極協助林嘉斌一家，也隨即發起募捐，在閩候聯合總會、工商總會和社會各界人士支持下，目前已籌得超過13萬元，將全部用於處理後事和支持家人。

林嘉斌來自福州閩侯尚乾鎮，孤身一人在美，工作努力將所得全數寄為老家；他於3月初在送外賣途中遭到開槍射殺，根據康州警方消息，殺害林嘉斌的兇嫌有三人，其中一人為現場逮捕的17歲少年卡斯楚(Justin Castro)，被控謀殺、一級企圖搶劫、干擾警務、襲警、無證攜槍等罪，其餘兩名同伙正向外界通緝。

林嘉斌告別式於12日在華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)
林嘉斌告別式於12日在華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)

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