年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手

將被任命為「滅鼠沙皇」的科拉蒂，先前是布碌崙(布魯克林)的特許學校教師，致力於清潔工作。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)為治理鼠患，特設年薪15萬的新職務「滅鼠沙皇」(rat czar)，徵召有相關經驗者領導滅鼠；亞當斯於12日宣布，該職位將由前市教育局雇員科拉蒂(Kathleen Corradi)擔任，其在特許學校任職期間一直致力於衛生工作，她誓言要用「科學」，來遏制紐約市日益嚴重的鼠患危機。

「討厭老鼠」 數百人面試

亞當斯從去年11月起開始宣布徵聘「滅鼠沙皇」，開出年薪12萬至17萬元，條件是要「討厭老鼠」，在消息釋出後，市府在兩周內就收到超過900份職缺申請；亞當斯表示，市府在全美進行了一次「搜索」，在選定科拉蒂前，面試了數百名候選人。

新科主任科拉蒂 擁有雙學位

據了解，科拉蒂在生物學和城市永續發展等領域上擁有雙學位，亞當斯表示，她還是一位「情商高的思想家，對與老鼠作鬥爭充滿熱情」；上任後，她的職務名稱為「全市鼠害防治主任」(Citywide Director of Rodent Mitigation)，年薪為15萬5000元。

鼠患投訴 1天平均近百通

根據該市的數據，市311投訴熱線從今年元旦起至4月1日間，共收到9003起鼠患投訴，平均每天99起；相比之下，去年同期平均每天93起；2021年74起；2020年則為58起。

與清潔局合作 切斷鼠食

科拉蒂說，她的第一項任務將是與市清潔局(Department of Sanitation)和其他機構密切合作，切斷此類嚙齒動物的食物供應；「每一項防鼠行動，都是從確保與食物有關的垃圾、進入老鼠無法進入的垃圾箱開始」。

市清潔局本月開始執行一項規定，要求屋主和商家在晚6時或8時才可將垃圾堆放在路邊等待收集；此前在下午4時就可將待收集垃圾堆放在街邊，這一新規是確保垃圾不會在人行道上停留太久，有機會讓老鼠飽餐一頓。

但有消息稱，市清潔局上個月已經有了一位蟲害防治服務主管入職，批評人士認為，同時設立一個鼠害和一個害蟲防治服務主任似乎有些多餘，尤其是在亞當斯下令削減市府機構預算之時。

當被問及這些批評時，亞當斯辯稱，科拉蒂的職責與另一位不同，因為她將在少數幾個機構之間協調這場「老鼠戰」。