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紐約防職場性騷擾 在家工作也受保護

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州11日完成工作場所性騷擾政策更新，其中包括遠程工作新指南。(美聯社)
紐約州11日完成工作場所性騷擾政策更新，其中包括遠程工作新指南。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)11日宣布，州勞工廳(Department of Labor)已經完成了對該州工作場所性騷擾政策的更新，通過為雇主提供模板文件，幫助雇主遵守州法律，從而保護工作場所的雇員。更新後的政策包括保護遠程工作者方面的新指南，並增加了新的網上培訓資源，使人們更好地了解自己的權利。

州勞工廳這次是與州人權司(Division of Human Rights)共同制定了防止工作場所性騷擾的強化指南，其中涉及遠程工作人員、性別歧視、報復以及其他針對紐約州工作人員的新指南。州勞工廳還公布了新的互動培訓視頻和在線資源，幫助全州雇主和雇員了解並遵守新政策和強制性培訓要求。

州長霍楚說，紐約州在防止工作場所性騷擾，使政策更現代化方面邁出了一大步，紐約州正在努力建立安全和包容各方的工作環境，讓每個工作人員都能公平地獲得資源。

更新後的政策特別強調遠程工作人員遭性騷擾和性別歧視的問題，並在網上培訓資源中包括了相關信息、案例研究和真實案例，讓人們對這種新工作環境下的性騷擾有比較深入的了解。紐約州勞工廳還將發起一場公共教育活動，幫助紐約人和企業了解新政策。

更新後的政策還要求雇主向所有雇員提供防止性騷擾和工作場所歧視的政策，每年進行防止性騷擾和歧視的培訓，並在雇用時和每年培訓時以紙質或電子郵件形式提供政策副本。

紐約州於2018年實施了第一項性騷擾預防政策。這項政策作為開創性立法的一部分，體現了紐約州對建立更安全和更公平的工作場所的承諾。詳情https://reurl.cc/9VL01j

州長霍楚宣布紐約州工作場所性騷擾政策的更新。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布紐約州工作場所性騷擾政策的更新。(州長辦公室提供)

性騷擾 紐約州 歧視

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