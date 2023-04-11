8大道華裔房東 怒告華女租霸

8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一名華裔小房東 將房屋出租給一名華女 後，麻煩不斷。當初這名小房東的一間公寓房是以每月650元的價格租給這名華女租客 ，現在，房東願意墊錢給這名租客在外租一室一廳，房租為1800元的公寓，租期為一年，也無法令租客搬出。雙方時有衝突，令小房東頭疼不已。

據房東陳先生說，他在8大道交53街附近有一處四層樓的房產。2021年10月，租用一套四樓公寓的租客以二房東的身分，將其中一間房以每月650元轉租給一名帶兩個幼小孩子的華裔婦女。2022年2月，這名華婦說自己因為失業，無錢支付房租，開始不交房租。在別人的建議下，這名租客開始申請政府緊急租房補貼，房東陳先生也接受了。

2022年9月，為期八個月的政府緊急租房補貼到期後，華婦房客在交了一個月的房租後，又開始不付房租。陳先生說，因為他接受了政府緊急租房補貼，按照規定，接受這種補貼之後12個月，房東都不能對租客下驅逐令，收不到房租的陳先生這時感到非常無奈。

陳先生於是提議，願意為女租客墊付三個月房租，給她在其他地方租一間房，女租客沒有同意。之後房東提高搬遷優惠，女租客都不願搬，現在的情況是，這名女租客要陳先生以每月1800元的價格給她在外租一房一廳的公寓，外加電費、煤氣費和Wifi費，她才願意搬走。陳先生說，這超過了他的底線，無法同意。

因為催租，雙方的言辭也越來越激烈，甚至也有過頭的時候。最後，女房客將陳先生告到了紐約市樓宇局，說陳先生在沒有申請開工紙的情況下，違規裝修。陳先生一氣之下，以沒有好好看管兒童為名，將這名女租客告到了兒童局。

陳先生有一次以煤氣漏氣需要檢修為由，切斷了女租客幾個小時的煤氣，女租客為此報了警，讓警方介入處理此事。大概兩周以前，陳先生在抖音上公布了兩人言語衝突的錄像，這讓女租客大為光火，雙方的衝突更趨激烈。

陳先生說，現在兩人的矛盾已經無法調和，他準備今年10月份將這名女租客告上房屋法庭，讓法院下驅逐令。不過，想到許多驅逐案一年兩年時間都判不下來，陳先生又感到有些畏縮。