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200外賣郎擠爆公聽會 要求加薪

記者張心／紐約報導
華人為主力的國際外賣郎聯盟在市政廳前，要求Uber等訂餐平台改變管理規則、維護華人權利。(記者張心／攝影)
華人為主力的國際外賣郎聯盟在市政廳前，要求Uber等訂餐平台改變管理規則、維護華人權利。(記者張心／攝影)

紐約市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)7日就新版外賣郎最低時薪方案召開線上公聽會，超過200位外賣郎擠爆公聽會現場「狂吐槽」，輪番表達對最低時薪方案大幅下降的不滿；華人外賣郎聯盟則認為，因華人第三方訂餐平台計費的特殊性，故漲薪對華裔外賣郎影響不大。

市消費者和工人保護局近日推出的最新方案，將外賣郎最低時薪由去年11月計畫的23.82元降至17.96元，引發外賣郎的不滿，即便非英文母語，也含淚控訴對第三方訂餐平台和市府相關機構的不滿。

外賣郎維權團體「工人正義計畫」稱將堅持抗爭到底。(市主計長辦公室提供)
外賣郎維權團體「工人正義計畫」稱將堅持抗爭到底。(市主計長辦公室提供)

送外賣已八年的西語裔外賣郎Manny表示，訂餐平台不斷修改政策，最大限度抽成並剝削外賣郎收入，甚至以政府可能要對平台加稅、未來將會影響訂餐量為由，「威脅」外賣郎業績不好將被裁員，隨時都可能失業，「處境非常艱難」。

外賣郎維權團體「工人正義計畫」(Worker's Justice Project)表示，6萬5000名外賣郎在疫情間支撐起市民的生活，確保餐館能夠生存，但未能得到最低時薪保障，「本來已經商定好的23.82元最低時薪，市府卻屈服於第三方訂餐平台，降低金額」。

去年加入「App打工人正義聯盟」(Justice for App Workers)、以華人為主力的「國際外賣郎聯盟」(International Alliance of Delivery Workers)主席聶大川分析，最低時薪政策的變動對華人外賣郎的影響不像其他族裔那樣明顯，因為華人送餐平台給司機的付費方式和主流外賣平台不一樣。

外賣郎維權團體「工人正義計畫」(Worker's Justice Project...
外賣郎維權團體「工人正義計畫」(Worker's Justice Project)對缺乏最低時薪保障非常不滿。(市主計長辦公室提供)

「很多華人送餐平台會直接給外賣郎現金，就算市府頒布條款，華人的送餐平台也依規調整外賣郎收入，同時華裔外賣郎也不會向政府反應薪酬問題。」

聶大川此前也與其他華裔外賣郎、網約車司機在市政廳前抗議，他表示，主流平台因管理問題，導致不少華裔外賣郎因為不諳英語被歧視，或客人的無理投訴，而被迫關停帳號，無法再從業，但公司卻缺乏完備的調查體系，導致外賣郎只能吃「啞巴虧」。

超過200位外賣郎擠爆網路公聽會「狂吐槽」。(取自公聽會直播)
超過200位外賣郎擠爆網路公聽會「狂吐槽」。(取自公聽會直播)
市府計畫將外賣郎最低時薪由去年11月提議的23.82元降至17.96元。(記者張...
市府計畫將外賣郎最低時薪由去年11月提議的23.82元降至17.96元。(記者張心／攝影)

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