「夏季崛起」報名 低收入家庭優先

紐約市「夏季崛起」免費計畫將於17日開始報名。(取自市教育局臉書)

紐約市 「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫將於17日(周一)開始報名，於5月1日(周一)截止，由學生自願填寫並將志願排序，招生時將優先考慮低收入 家庭學生。

市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)、紐約市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development)局長霍華德(Keith Howard)日前聯合表示，根據家庭和社區反饋，今年的「夏季崛起」將摒棄以往先到先得的報名規則，推出全新的註冊程序，以使申請過程更加公平、包容和便利。

本年度共有約11萬席位的「夏季崛起」，申請網站提供多種語言翻譯，要求學生對多個項目進行偏好排序；市教育局 會培訓家長專員，並請他們幫忙家長完成申請。

市府表示，此次錄取將採用「公平準則」，優先考慮臨時住房、寄養、12個月「個別教育計畫」(Individualized Education Programs, 簡稱IEP)、按規定需要入讀暑假班的學生，以及在學期間與當地社區組織(CBO)計畫或學校社區有關聯的學生。

凡在紐約市上學的幼兒園至八年級學生，均可報名參加「夏季崛起」，在老師的帶領下，根據學生需求，量身打造英文、數學活動，還有獲得戶外出行和藝術活動的機會。

5月1日申請截止日期結束後一周內，市教育局將通過電子郵件通知錄取結果。報名網站可參考：https://reurl.cc/d79386。