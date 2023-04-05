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川普出庭場外熱鬧 挺川華裔搖旗吶喊

記者張晨、劉梓祁／紐約報導
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)

前總統川普因「封口費」起訴案，4日到曼哈頓下城刑事法院過堂，法院外聚集支持者及示威者，在支持者中不乏有亞裔面孔，包括退休市警高層陳文業及夫人也到了現場加入聲援川普的行列；另外還有社區人士與諸多華人名流也到場支持，稱川普在位時行好事無人問津，再出戰選舉卻遭「如此政治打壓」，同時希望眾人能「睜開雙眼，認清偽民主的真相。」

(影音來源：記者張晨)

從4日一早開始，媒體以及數千名挺川、反川者聚集在中央街100號刑事法院前的Collect Pond Park，市警用鐵柵欄將兩個陣營隔開；而在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖；大廈南側出口56街道路被封，有大量特勤局和警方車輛以及救護車在外停靠，上空有直升機盤旋。

曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)

在法院聚集的反川陣營中未見亞裔臉孔，多位年輕維權團體及各人的「獨自表演」；來自布碌崙(布魯克林)的吉爾(Jill)和朋友抽著大麻，舉著「川普大勢已去」的標語說，「想要剝奪紐約市的多元和自由，簡直癡人說夢。他臭名昭著的惡果也會由他親自吃下。」

支持者與反對者在法院外對峙，華裔支持者揮旗毫不示弱。(記者張晨／攝影)
支持者與反對者在法院外對峙，華裔支持者揮旗毫不示弱。(記者張晨／攝影)

陳文業當日和妻子余綺蓮站在挺川陣營的前沿，他們手舉「川普2024，規則已經改變」的旗幟嗆聲對面，在接受記者採訪時，陳文業語氣急促，絲毫不避諱對川普支持。

退休市警高層陳文業(右)及夫人余綺蓮(左)，在曼哈頓下城外堅定支持川普。(記者張...
退休市警高層陳文業(右)及夫人余綺蓮(左)，在曼哈頓下城外堅定支持川普。(記者張晨／攝影)

他表示，自己雖已退休，但兒子和曾經的老同事仍在工作，目前司法系統的漏洞讓整個紐約市千瘡百孔；陳文業說，人們投票時應該自己考量這是否是真正的民主自由，亞裔、華裔更應該睜開眼睛看清現實，真正的犯罪者頻頻犯罪卻被輕易釋放，川普在位時主張法律與秩序卻被人認為是「獨裁者」。

「我站在這裡的理由很簡單，川普支持執法者，而我作為執法者，不管是曾經，現在還是未來，我都會堅定的支持川普。」陳文業說。

美國著名漢學家魏斐德之妻，翻譯家、作家梁禾作為挺川者到場支持。(記者張晨／攝影)
美國著名漢學家魏斐德之妻，翻譯家、作家梁禾作為挺川者到場支持。(記者張晨／攝影)

美國著名漢學家魏斐德(Frederic Wakeman Jr.)之妻、翻譯家、作家梁禾也作為挺川者到場支持，她表示，2016年自己投票給了喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)，但歷經四年以及疫情，他看到了川普的果決給美國帶來的改變。

梁禾說，自己並非「激進川粉」，但在了解了大量新聞中未呈現的事實後，才作出了自己的判斷；她指，人們時常抨擊中西部的農民、工廠工人以及華人川粉的「無知」，但事實是，川普雷厲風行地制止製造業外流，讓許多垂死掙扎的底層人回血。

紐約同源會會長黃友興也現身挺川。(記者張晨／攝影)
紐約同源會會長黃友興也現身挺川。(記者張晨／攝影)

「你要意識到這是一種社會效應，沒有人在看不到利益時就選擇無腦跟隨。」她說，勞工階層認為川普是他們的代言人，作為普通人，也意識到了自己手裡這張選票的份量，當然要高聲疾呼，以示支持。

曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)

在川普大廈外，有川普支持者在場直播，也有反對者舉牌支持起訴決定，並要求「逮捕川普」，雙方曾產生口角但未發生衝突；支持者揮動美國國旗並不時大喊川普姓名及說出「假新聞」、「拜登讓一切更糟」、「為什麼不查拜登和柯林頓」等口號。

在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖。(...
在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖。(記者劉梓祁／攝影)

期間有插滿「川普2024」(Trump 2024)旗幟的卡車數次經過並鳴笛，引來圍觀支持者歡呼；由於現場群眾過多造成道路堵塞，警員隨後對其進行驅趕，有川普支持者不服並與警員發生口角，稱美國是自由土地、驅趕是侵犯自由。

華人挺川團體。(記者張晨／攝影)
華人挺川團體。(記者張晨／攝影)

還有支持者手持「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)旗幟，並譴責曼哈頓地區檢察官，稱這場起訴是一場陰謀，也是民主黨人為打壓川普再次尋求共和黨總統提名而製造的障礙。

在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖。(...
在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖。(記者劉梓祁／攝影)
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉...
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖。(...
在第五大道川普大廈外，每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉...
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉梓祁／攝影)
川普4日在紐約過堂，挺川者到場支持。(記者劉梓祁／攝影)
川普4日在紐約過堂，挺川者到場支持。(記者劉梓祁／攝影)
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉...
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉...
4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)
曼哈頓下城法院門外聚集大量示威者。(記者張心／攝影)

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