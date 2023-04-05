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檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

記者許君達／紐約報導
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

中國流亡商人郭文貴被控鉅額詐騙一案，4日上午在曼哈頓南區聯邦法庭召開審前聽證會，控辯雙方就郭文貴方面此前提出的以2500萬元為條件保釋進行辯論。檢方指郭文貴擁有多本護照，認為其潛逃風險極大，辯方則稱郭文貴受到中國政府迫害，不可能逃回中國。法官托雷斯(Analisa Torres)沒有當庭作出裁決，郭文貴及其同案被告王雁平繼續還押。

郭文貴提出的保釋條件包括2500萬元保釋金，並在監控設備和一名武裝保衛的監視下，允許被告住在其在康州的價值900萬元的豪宅中。郭文貴的代理律師庫克(Stephen Cook)拿出了一個清單，列舉歷史上曾因欺詐指控而得以保釋候審的被告人名單。

郭文貴和王雁平庭審畫像。(美聯社)
郭文貴和王雁平庭審畫像。(美聯社)

代表檢方的聯邦助理檢察官芬克(Ryan Finkel)出示了郭文貴所持有的香港、萬那杜以及阿拉伯聯合大公國(UAE)護照，並補充說他可能擁有多達11國的護照。檢察官指，郭文貴並沒有留在美國的強烈動機，不僅擁有多國護照，還有一名共同被告在阿聯，考慮到他一旦罪名成立所將面臨的數十年刑期，認為郭文貴有極大的潛逃風險，反對保釋。

辯方則否認郭文貴擁有任何外國護照。庫克表示，郭文貴不可能回到他的祖國，因為他公開反對中國的執政黨，並因此而受到強暴、綁架、行賄等多種指控，一旦潛逃回中國，可能面臨生命威脅。他說，郭文貴已有五年沒有離開美國，潛逃風險不高。對於檢方提到的在郭文貴家中搜出大量干擾器、刻錄手機等高科技間諜裝備的事實，庫克指，這正說明郭文貴擔心受到中國政府的攻擊和迫害，才會使用這些設備自保。

檢察官則反駁，郭文貴五年未離開美國，是因為他在2017申請美國的政治庇護，在案件審理期間很難出境，期間他也一直利用美國「作為一個數十億元欺詐帝國的中轉站」。

芬克說，郭文貴撒謊，不可被信任；據了解，郭文貴在審訊時稱，從2016年起就失業，只有1萬元資產，且不是流動現金，並否認擁有房產或車輛。

當天有部分郭文貴的支持者前往法院門前舉牌支持。(記者許君達／攝影)
當天有部分郭文貴的支持者前往法院門前舉牌支持。(記者許君達／攝影)

不過據起訴書公開的部分內容，郭文貴擁有豪宅、遊艇、超級跑車以及大量奢侈品。檢察官還透露，郭文貴的妻子在康州擁有地產，他被捕前居住的曼哈頓奢華公寓由他兒子所有，而他每月高達10萬元的開支也由家人支付。

此外，檢察官還指控郭文貴在關押期間試圖干預司法，還威脅和騷擾對他不利的證人。

郭文貴 檢察官 庫克

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