川普威脅檢察官 葛謨痛批「惡霸」

川普出庭前夕，前州長葛謨公開提出「惡霸」抨擊。(美聯社)

川普 將至曼哈頓 過堂，因性騷醜聞下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)2日抨擊川普在被起訴前通過社交媒體對曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)的攻擊和威脅，並表示川普疫情期間對紐約的欺凌屬於「惡霸」行徑。

川普上月在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，如果遭到曼哈頓區域檢察官「不實起訴」」，恐將出現「死亡與毀滅」(death & destruction)的後果，國家充滿災難，還稱白艾榮為「墮落的精神變態者」(degenerate psychopath)；他還發表一張自己手持球棒的照片，旁邊併列白艾榮臉部特寫照；白艾榮隨後收到死亡威脅及內含白色粉末信函，聯邦調查局(FBI)與紐約市警已啟動調查。

葛謨2日在教會活動中表示，「川普依然逍遙法外，揮舞球棒，以死亡和破壞項威脅；他就像老南方的角色，認為自己是強硬鎮壓民權運動的阿拉巴馬州布明罕(Birmingham)警察廳長康諾(Eugene “Bull” Connor)；你的名字可能叫公牛，但你並不姓康納。」

葛謨並沒有對起訴川普的事由做過多評論，他的論調似乎較兩周前有所改變，當時他批評白艾榮，認為現在的公眾不相信任何人，因為檢察官辦案都帶有政治目的。

但他2日又回到與川普針鋒相對的老論調，「你還記得川普疫情時把紐約當作全國之敵嗎？他只是一個惡霸，對付他只有一種方式：以牙還牙，以眼還眼。」

「川普先生，你攻擊我的弟弟，攻擊我的妹妹，也攻擊我；所以，你帶來的是仇恨和分裂，而我們將帶來愛和團結；如果你繼續分裂我們，或繼續以1月6日國會山事件那樣要脅我們，不要想當然爾，因為你不知道我們會怎樣；因為這裡是紐約，我們是紐約人，我們總是能擊敗惡霸。」