我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

4年1次 紐約植物園「屍花」將開花 只開24-36小時 線上直播

記者胡聲橋／紐約報導
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

原產印度尼西亞蘇門答臘的巨大「屍花」(corpse flower)以其腐臭的氣味聞名。位於布朗士區的紐約植物園一株「屍花」即將開放，而且是四年來第一次開花。「屍花」只開24至36個小時，植物園正線上直播。植物園近日也多了許多遊客，希望親眼目睹。

「屍花」的正式名稱是Amorphophallus Titanum或Titan-arum。這種花可以長到令人驚訝的12呎高，一般需要長達七至十年時間，儲存足夠的能量後才開花。花聞起來像腐爛的肉，因此被稱為「屍花」。

因為罕見和花期不可預測，引起人們強烈的興趣。位紐約植物園幾天前在臉書上興奮地宣布，「花園的春天最美好。 春天到來之際，有一個重大消息要宣布，本園的一株「屍花」要開花了！」這株「屍花」位於紐約植物園的Enid A. Haupt Conservatory。

根據植物園網站介紹，這種花需要數年時間才能長出花蕾，花蕾形成後會迅速成熟，花開後，凋謝也很快。這種花釋放出強烈的臭味，吸引以動物屍體為食的昆蟲授粉者。

「屍花」開花只持續大約24至36小時，植物園正通過臉書、推特、Instagram和TikTok等各種社群媒體發布「屍花」的最新情況。植物園還設立網上直播，讓更多花卉愛好者能見證開花的場景。不過，如果想真正聞到「屍花」獨特的味道，還是要親自走一趟植物園。

紐約植物園的「屍花」上一次開花是2019年6月。在此之前，還在2018年和2016年開過花。直播網址：https://www.nybg.org/garden/the-corpse-flower-amorphophallus-titanum/。

植物園 臉書 社群媒體

上一則

川普將過堂 媒體連署籲直播 紐約州議會提案 促允許進入法庭拍攝

延伸閱讀

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
川普4日在紐約出庭後 當晚回佛州發表談話

川普4日在紐約出庭後 當晚回佛州發表談話
孝情三代同堂大會 11家庭獲表揚

孝情三代同堂大會 11家庭獲表揚
3醫生介紹台灣醫療優勢 4/8辦健康講座

3醫生介紹台灣醫療優勢 4/8辦健康講座
布碌崙植物園櫻花祭 今年仍停辦

布碌崙植物園櫻花祭 今年仍停辦

熱門新聞

林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40
住戶由於清空令忙於搬遷找房。(記者鄭怡嫣／攝影)

疑起火點 法拉盛失火公寓裝修戶 被罰萬元

2023-03-28 02:28
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用