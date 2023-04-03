4年1次 紐約植物園「屍花」將開花 只開24-36小時 線上直播

紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

原產印度尼西亞蘇門答臘的巨大「屍花」(corpse flower)以其腐臭的氣味聞名。位於布朗士區的紐約植物園 一株「屍花」即將開放，而且是四年來第一次開花。「屍花」只開24至36個小時，植物園正線上直播。植物園近日也多了許多遊客，希望親眼目睹。

「屍花」的正式名稱是Amorphophallus Titanum或Titan-arum。這種花可以長到令人驚訝的12呎高，一般需要長達七至十年時間，儲存足夠的能量後才開花。花聞起來像腐爛的肉，因此被稱為「屍花」。

因為罕見和花期不可預測，引起人們強烈的興趣。位紐約植物園幾天前在臉書 上興奮地宣布，「花園的春天最美好。 春天到來之際，有一個重大消息要宣布，本園的一株「屍花」要開花了！」這株「屍花」位於紐約植物園的Enid A. Haupt Conservatory。

根據植物園網站介紹，這種花需要數年時間才能長出花蕾，花蕾形成後會迅速成熟，花開後，凋謝也很快。這種花釋放出強烈的臭味，吸引以動物屍體為食的昆蟲授粉者。

「屍花」開花只持續大約24至36小時，植物園正通過臉書、推特、Instagram和TikTok等各種社群媒體 發布「屍花」的最新情況。植物園還設立網上直播，讓更多花卉愛好者能見證開花的場景。不過，如果想真正聞到「屍花」獨特的味道，還是要親自走一趟植物園。

紐約植物園的「屍花」上一次開花是2019年6月。在此之前，還在2018年和2016年開過花。直播網址：https://www.nybg.org/garden/the-corpse-flower-amorphophallus-titanum/。