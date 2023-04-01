紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

市議員提案，取消外賣APP對業者的營銷收費上限，業者稱恐怕會增加餐飲單價。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會此前有市議員提出，取消在疫情 期間實施的外賣應用程式(App )營銷收費上限，允許App向餐館收取更多行銷支出，對此餐館認為，最後業者可能因經營壓力，將增加的成本反應在食物單價上，顧客點外賣恐需花更多錢。

根據早前通過的收費上限條例，旨在保證餐館在疫情下正常經營，規定如Grubhub、UberEats、DoorDash的第三方外賣平台，不得向餐館收取超過23%的外賣訂單費用，細則為15%送餐費、5%營銷費和3%交易費。

市議員霍頓(Robert Holden)去年11月提出0813號提案，建議取消其中5%的營銷收費上限，為外賣送餐公司增加收入來源，得到了24位市議員的支持。

疫情後不少餐館都與外賣APP合作。(記者劉梓祁／攝影)

市議會消費者和工人保護委員會(Committee on Consumer and Worker Protection)3月29日針對提案召開公聽會，支持者表示，隨著疫情限制的解除，外賣行業動態也產生變化，永久性的費用上限將阻礙餐館充分利用外賣App為客戶提供營銷、廣告、數據分析和功能拓展等服務，導致難以獲得新客戶並增加收入。

Grubhub政府事務高級經理Josh Bocian表示，營銷費用的上限已經「失去意義」，小型的獨立餐館可依需求選擇平台服務，例如搜索引擎營銷、針對新客戶的促銷活動、使用客戶數據的分析工具等，通過支付額外的費用，以換取在App上更好的曝光及銷售成績，像是Grubhub的新營銷服務費就分為5%、10%和15%三個層級。

市議員克里斯南(Shekar Krishnan)表示，有餐館在選擇最基本的App服務後，收入和客戶數量都有減少；應該思考的是如果一個餐館不支付更多的費用，如何保證他們的平均送餐量不會下降和業務不受影響。

紐約拉丁裔酒吧和餐館協會主席Jeffrey Garcia稱，平台增加費用可能會對少數族裔和移民經營的餐館產生影響。還有反對者認為，第三方外賣App確實在市場上發揮了重要作用，但也衍生了一系列不道德的商業行為，規管有絕對必要。

疫情後不少餐館都與外賣APP合作。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 粵菜餐館「明旺食堂」經理鐘煥明對該提案持中立態度，但認為最終壓力將轉嫁至顧客身上，如果外賣App收取更多費用，部分餐館恐因經營壓力，把增加的成本加入食物單價內，導致顧客點外賣的支出增加。

餐館「味悅軒」負責人則說，希望市府和外賣App能更多傾聽其他業者的想法，再制定計畫。