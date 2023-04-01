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川普遭訴防騷亂 3.5萬警待命

記者劉梓祁／紐約報導
起訴決定公布後，大量民眾到達法院外。(記者劉梓祁／攝影)
起訴決定公布後，大量民眾到達法院外。(記者劉梓祁／攝影)

涉嫌「封口費」案，曼哈頓大陪審團近日決定對前總統川普提出刑事訴訟，消息公布後，曼哈頓下城刑事法院外聚集大量媒體和支持川普人士；為應對該案恐引發的潛在騷動，3月31日市警部署包括便衣警員在內的3萬5000名警察待命，戒備水平接近時報廣場新年夜。

3月31日已有大量市警待命。(記者劉梓祁／攝影)
3月31日已有大量市警待命。(記者劉梓祁／攝影)

大陪審團於3月30日下午對川普向色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付「封口費」一事提起訴訟，指其於2016年總統大選前，通過私人律師柯恩(Michael Cohen)向丹尼爾斯支付13萬元，換取她不公開談論曾與自己發生性關係；川普將面對超過30項跟商業詐騙有關的罪名。

近百家媒體在曼哈頓下城的刑事法院搭棚等候。(記者劉梓祁／攝影)
近百家媒體在曼哈頓下城的刑事法院搭棚等候。(記者劉梓祁／攝影)

起訴決定公布後，大量媒體和川普支持人士到下城的刑事法院外等候最新消息，不少還拉起支持橫幅；3月31日，可見法院四周已有大量警員和車輛待命，防範在此敏感時刻可能爆發的騷亂，法院旁有近百家媒體搭棚等候。

起訴決定公布後，大量示威人士到達法院外。(記者劉梓祁／攝影)
起訴決定公布後，大量示威人士到達法院外。(記者劉梓祁／攝影)

近百家媒體在曼哈頓下城的刑事法院搭棚等候。(記者劉梓祁／攝影)
近百家媒體在曼哈頓下城的刑事法院搭棚等候。(記者劉梓祁／攝影)

據悉，市警正與聯邦執法部門、法院人員、司法部和特勤局合作，為川普的提審和任何潛在抗議活動制定計畫；多部門於當天召開內部會議，協調下周的川普投案事宜，並對法院大樓進行實地勘察，其中15樓已被封鎖，其為此案主審法官默欽(Juan Merchan)辦公室所在樓層。

紐約市警集結，應對潛在騷動。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市警集結，應對潛在騷動。(記者劉梓祁／攝影)

起訴決定公布後，大量民眾到達法院外。(記者劉梓祁／攝影)
起訴決定公布後，大量民眾到達法院外。(記者劉梓祁／攝影)

川普早前曾發出警告，稱針對他的刑事起訴可能會為美國帶來「死亡和破壞」；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)日前還收到死亡威脅信件，其中附有白色粉末。

檢察官辦公室早前表示已與川普團隊接觸，預計其將於下周到紐約投案，案件最快於4月4日(周二)開庭。

川普 曼哈頓 檢察官

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