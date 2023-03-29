我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

賓州車站改造 替代方案出爐

記者和釗宇／紐約報導
第八大道候車大廳將建設55呎高的吊頂，有零售區和候車區。(設計公司提供)
第八大道候車大廳將建設55呎高的吊頂，有零售區和候車區。(設計公司提供)

州府此前提出在曼哈頓賓州車站(Pennsylvania Station)周邊建設十座摩天大樓的計畫，但因疫情後辦公樓需求不旺，該計畫已被擱置；有消息指州府正考慮替代方案，轉為在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)周邊建設一座玻鋼架玻璃結構的車站，讓自然光照進候車大廳，若經採納，預計2030年可完工。

紐約時報報導，這一替代方案由義大利公司ASTM Group的美國分部提出，得到不少民代和社區人士認真考慮，主因為該方案可不再考慮摩天大樓辦公室的成本回收問題，也不要求拆除或搬遷麥迪遜廣場花園，且提出設計的公司此前參與廣受好評的拉瓜地亞機場B航站樓設計。

備選方案擬建設一個賓州車站街道入口，拆除鄰近第八大道的麥迪遜廣場花園劇院，而麥迪遜廣場花園則將被高約90呎的玻璃平台環繞；內部的第八大道大廳將建55呎高的吊頂，有零售區和候車區，或將設遊民服務中心；所有21條軌道都將連接新的候車大廳，配備樓梯、電梯和自動扶梯。

備用方案的兩個重要支持者與政界關係緊密，其中包括前大都會運輸署(MTA)執行長及前紐新航港局執行總監費伊(Patrick Foye)，和前聯邦運輸部高級基建顧問西普里亞諾(Peter Cipriano)，兩人分別擔任ASTM美國分部執行長和高級副總裁，本月一直對民選官員、社區和麥迪遜廣場花園遊說該方案。

原本與州府合作執行賓州車站開發計畫的是沃納多地產公司(Vornado Realty)，州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，她對其他備選方案持開放態度，但對ASTM Group的新方案尚未表態。沃納多公司則表示，希望與州府繼續合作，雖然該計畫暫時擱置，但等經濟好轉或有重啟可能。

霍楚也開始考慮在沒有沃納多公司的情況下翻修賓州車站；該公司執行長羅斯(Steven Roth)在分析師電話會上說，目前借貸成本高昂，在紐約市新修建築「幾乎不可能」，而且疫後上班族居家辦公，摩天大樓的商業租金收益很難保證。

備選方案擬建一個賓州車站街道入口，拆除鄰近第八大道的劇院，麥迪遜廣場花園將被高約...
備選方案擬建一個賓州車站街道入口，拆除鄰近第八大道的劇院，麥迪遜廣場花園將被高約90呎的玻璃平台環繞。(設計公司提供)

賓州 霍楚 拉瓜地亞機場

上一則

康尼島月神公園 3.31開放

下一則

險撞華婦又打人 警緝惡駕駛

延伸閱讀

擁擠超商內槍殺前妻 賓州男判終生監禁

擁擠超商內槍殺前妻 賓州男判終生監禁
NCAA／第9種子佛羅里達大西洋大學 殺進「最終4強」

NCAA／第9種子佛羅里達大西洋大學 殺進「最終4強」
草間彌生「無限鏡屋」重返紐約 5月12日起夢幻體驗

草間彌生「無限鏡屋」重返紐約 5月12日起夢幻體驗
聖派翠克節遊行17日多街封路 籲乘地鐵出行

聖派翠克節遊行17日多街封路 籲乘地鐵出行
百老匯大道改造今夏完成 將增行人廣場、單車道、戶外餐區

百老匯大道改造今夏完成 將增行人廣場、單車道、戶外餐區

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？