賓州車站改造 替代方案出爐

第八大道候車大廳將建設55呎高的吊頂，有零售區和候車區。(設計公司提供)

州府此前提出在曼哈頓賓州 車站(Pennsylvania Station)周邊建設十座摩天大樓的計畫，但因疫情後辦公樓需求不旺，該計畫已被擱置；有消息指州府正考慮替代方案，轉為在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)周邊建設一座玻鋼架玻璃結構的車站，讓自然光照進候車大廳，若經採納，預計2030年可完工。

紐約時報報導，這一替代方案由義大利公司ASTM Group的美國分部提出，得到不少民代和社區人士認真考慮，主因為該方案可不再考慮摩天大樓辦公室的成本回收問題，也不要求拆除或搬遷麥迪遜廣場花園，且提出設計的公司此前參與廣受好評的拉瓜地亞機場 B航站樓設計。

備選方案擬建設一個賓州車站街道入口，拆除鄰近第八大道的麥迪遜廣場花園劇院，而麥迪遜廣場花園則將被高約90呎的玻璃平台環繞；內部的第八大道大廳將建55呎高的吊頂，有零售區和候車區，或將設遊民服務中心；所有21條軌道都將連接新的候車大廳，配備樓梯、電梯和自動扶梯。

備用方案的兩個重要支持者與政界關係緊密，其中包括前大都會運輸署(MTA)執行長及前紐新航港局執行總監費伊(Patrick Foye)，和前聯邦運輸部高級基建顧問西普里亞諾(Peter Cipriano)，兩人分別擔任ASTM美國分部執行長和高級副總裁，本月一直對民選官員、社區和麥迪遜廣場花園遊說該方案。

原本與州府合作執行賓州車站開發計畫的是沃納多地產公司(Vornado Realty)，州長霍楚 (Kathy Hochul)此前表示，她對其他備選方案持開放態度，但對ASTM Group的新方案尚未表態。沃納多公司則表示，希望與州府繼續合作，雖然該計畫暫時擱置，但等經濟好轉或有重啟可能。