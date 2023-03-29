「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

數據顯示，紐約市 許高中都存在性別比例差距極大的現象。在某些校名含有科技(Technology)的學校，72%是男學生，名稱含有健康(Health)的高中則有74%是女學生，以至有校長戲稱，如果不和其他高中合作，甚至無法舉辦畢業舞會。

紐約市17%公立高中 男多女1倍

市府統計分析後顯示，紐約市17%公立高中，男生數量至少為女生的一倍，反之亦然，是洛杉磯 、邁阿密、芝加哥、內華達州克拉克郡(Clark County)全美五大學區 中，性別最不均居冠。第二大學區洛杉磯僅有4%的學生就讀於性別不平均高中，芝加哥為3%。

根據2021至2022學年的聯邦數據，紐約市51%的高中生是男性，49%是女性。專家稱性別不平衡會對高中運作方式產生深遠影響，反對者認為這加劇社會中的性別不平等，支持者則認為這種限向創造安全的空間，解決性別衝突的問題。

數據顯示，紐約市男生的畢業率比女生低9%，全國範圍內女高中生成績也比男生優異。

職業技術型學校 常見2/3同性別

紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(路透)

布魯金斯學會(Brookings Institution)研究員Richard Reeves表示，數據顯示，職業技術型學校(CTE)有71%存在性別失衡現象，常見三分之二的學生為同一性別。

批評者擔心，紐約市的職業學校無意間加劇勞動力市場的性別鴻溝，並將女孩不成比例地排除在某類學校之外，剝奪在科學和電腦等領域學習和找到高薪工作的機會。

2008年一份「紐約市職業技術高中的性別不平衡」報告指，年輕女性在職業技術項目中沒有被平等代表，特別是那些能獲高薪職業的項目。有觀察者注意到，在過去的20年中，紐約市關閉數十所學生不足的大型高中，開設數十所小型高中，並允許初中畢業生從400多所中選擇12所，但這些變化並沒有改變性別不平均現象。

不僅在普通和職業技術高中，研究還發現需要試鏡入學的藝術或音樂學校，普遍傾向女生，全市14所中有11所存在性別不平均現象。總體而言，職業技術學校中，有54%以男生居多，女生居多數的僅有17%；藝術學校中，僅有25%達到性別平衡。