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可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

記者高雲兒／紐約報導
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards)和來多個機構、社區組織代表以及當地街頭小販，28日於可樂娜廣場(Corona Plaza)舉行公共垃圾箱CITIBIN啟用儀式，清理街邊小販產生的垃圾，並宣布成立可樂娜廣場街頭小販協會，管理垃圾問題。長期受攤販、街邊垃圾困擾的法拉盛，相關人士則指類似作法難推行。

疫情三年期間，可樂娜廣場及周邊已變成熙熙攘攘的小販市場，但垃圾只能堆放在路邊，讓人掩鼻。此次增設公共垃圾箱，就是清理小販產生的路邊垃圾。市府介紹，CITIBIN耐用、易維護，市清潔局推出的「清潔街道」等項目，去年在曼哈頓華埠和布碌崙都有採用。

可樂娜廣場街頭小販多售食物。(記者高雲兒／攝影)
可樂娜廣場街頭小販多售食物。(記者高雲兒／攝影)

理查茲表示，一到廣場就被小販食物吸引，指此舉不僅保留社區多樣性，也支持外出養活一家老小的人。皇后區交通局副局長班瑞(Jason Banrey)說，此舉促進小販經濟，也提高社區生活品質，因該處靠近7號線地鐵站，並稱下一個放置公共垃圾箱的地點為牙買加中心。

CITIBIN將由新成立的可樂娜廣場街頭小販協會(Corona Plaza Street Vendors Association)管理，是第一個由小販管理的項目。皇后區經濟發展中心(QEDC)社區發展部主任馬索(Sam Massol)談及可樂娜廣場以及法拉盛小販時，稱兩者不同，可樂娜廣場的小販將此處看作自己社區一部分，重視維護，「若只當成暫時賺錢的地方，就不同了」。談及攤販影響路人和街道整潔，他說這些問題都會慢慢解決，只要攤販能和相關機構合作，這次就是合作的開始。「我們可以共存，目的是創造機會，使他們有一天能開店」。

CITIBIN將由新成立的可樂娜廣場街頭小販協會管理。(記者高雲兒／攝影)
CITIBIN將由新成立的可樂娜廣場街頭小販協會管理。(記者高雲兒／攝影)

黃敏儀對此稱，可樂娜廣場和法拉盛的情況不同，一個公共垃圾箱不足以清理偌大的緬街，且緬街每天有法拉盛商改區以及清潔局清理，仍然垃圾遍地，如果能禁止非法攤販，問題紓解許多。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，可樂娜廣場只有一個地鐵站，但法拉盛兼具地鐵站、火車站、公車轉運點，人流大，攤販影響行人，「推嬰兒車，坐輪椅、還有趕地鐵、火車的人，都很危險」，且攤販引起安全隱患，常有扒手出沒，也是當初立法禁攤的原因。對於法拉盛小販的將來，黃敏儀表示下周將和街頭小販代表開會商討。

區長理查茲稱公共箱保留了可樂娜廣場的多樣性，同時也給予外出養活一家老小的人們以支...
區長理查茲稱公共箱保留了可樂娜廣場的多樣性，同時也給予外出養活一家老小的人們以支援。(記者高雲兒／攝影)
可樂娜廣場堆在路邊的垃圾。(記者高雲兒／攝影)
可樂娜廣場堆在路邊的垃圾。(記者高雲兒／攝影)
皇后區區長理查茲和多個代表於可樂娜廣場舉行對CITIBIN的剪彩儀式。(記者高雲...
皇后區區長理查茲和多個代表於可樂娜廣場舉行對CITIBIN的剪彩儀式。(記者高雲兒／攝影)
可樂娜廣場垃圾和街頭小販共存。(記者高雲兒／攝影)
可樂娜廣場垃圾和街頭小販共存。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 地鐵站 皇后區

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