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參與式預算 華埠6項目本周投票

記者和釗宇／紐約報導
紐約市2024財年參與式預算項目本周開放投票。(本報檔案照)
紐約市2024財年參與式預算項目本周開放投票。(本報檔案照)

紐約市2024財年參與式預算(Participatory Budgeting)項目本周開放投票，涵蓋華埠的第一選區獲得100萬元公共資金，市議員馬泰(Chris Marte)辦公室日前公布華埠社區參與式預算的六個候選項目，呼籲民眾踴躍投票，根據需求改變社區面貌。

去年10月至今年1月，市府收集社區計畫並篩選出可行項目，包括學校、公園、圖書館和基礎設施等，第一選區共收到超過100份項目申請，六個項目因規模和預算合適而進入候選名單；年滿11歲的第一選區居民，無論是否為公民，皆有資格投票。

六個候選項目包括：

1. 修繕羅格斯政府樓(Rutgers Houses)遊樂場，包括新增兒童攀爬鐵架、鞦韆、地板改善安全性；2. 修繕夜鶯小學(PS 110)遊樂場，包括新增遊樂設施、去除已過時設施、增加遊樂空間；3. 翻新砲台公園小學(PS 276)禮堂，包括更新內部電子設施；4. 街道植樹並安裝樹木防護欄；5. 為格林高中(Richard R Green High School)購買新的筆記本電腦；6. 為獨立小學(Independence School)健身房安裝安全地墊。

民眾可登錄網站https://vote.pbnyc.org/new-york-city-council-participatory-budgeting-2023投票，也可周一至周五早10時至晚6時到東百老匯65號的馬泰辦公室投票；馬泰辦公室本周也將在社區多地設點方便民眾投票。

包括：29日(周三)上午11時至下午2時及下午3時至6時分別在伊莉莎白街花園(Elizabeth Street Garden，Elizabeth St & Prince St)和大學睦鄰之家(University Settlement，184 Eldridge St)、30日下午3時至6時在大學睦鄰之家基督教青年教會(273 Bowery)、31日上午11時至下午2時在Gateway Apartments外(395 South End Ave)、4月1日上午10時至下午1時在曼尼康特社區中心(The Manny Cantor Center，197 East Broadway)及2日上午10時至下午1時在曼哈頓青少年社區中心(Manhattan Youth，120 Warren St)。

投票 預算 華埠

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