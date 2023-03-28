聯邦遲疑 第二大道地鐵延長工程喊價77億

根據聯邦政府公布的文件，第二大道地鐵延長線的造價已比原計畫猛增8億元，總額至77億元。(州長辦公室提供)

曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的工程延宕多時，根據運輸部下屬的聯邦交通署(Federal Transit Administration)公布的文件，第二大道地鐵延長路線的造價已比原計畫猛增8億元，總額增至77億元。

更新的造價包含大都會運輸署(MTA )在項目建設期間的債務利息；此前聯邦政府報告的造價為69億元，MTA提出的造價則為63億元；該項目計畫將第二大道Q線從東96街站向北延伸1.5哩，增加106街站、116街站和125街站三個地鐵站 ；這條線的部分隧道建於1970年代初，1974年因紐約市 財政緊張而終止，已荒廢半個世紀，隧道位於東110街至120街之間。

根據拜登總統公布的新財年預算，聯邦政府將撥款12億元給紐約市，修建第二大道地鐵延長線以及哈德遜河鐵路隧道兩大交通基建項目；其中，聯邦政府計畫對MTA撥款4億9700萬元用於第二大道地鐵延長線項目，但這相比州府申請的34億元聯邦撥款是杯水車薪；MTA發言人表示，正評估聯邦撥款額度。

聯邦交通署指，MTA需要完成更多工作，才會撥發約30億元的額外項目；MTA主席利博(Janno Lieber)表示，目前MTA遭遇財務困境，聯邦政府未必會撥出該款，呼籲州議會和紐約市府支持州長霍楚的新財年預算案，通過增加通勤稅以及確保紐約市每年撥款5億元，穩定MTA財務。

他表示，「運輸部要求證明MTA運營預算能帶來財務穩定，用於新地鐵線，才會撥款；不為了什麼，只為了紐約市自拜登十歲那年就已被許諾在哈林區建設第二大道地鐵線。」