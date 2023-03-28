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大而無當 2大道地鐵新站設計 遭批浪費錢

記者許君達／紐約報導
東哈林區新站設計圖。(RATP)
東哈林區新站設計圖。(RATP)

延宕多時的紐約地鐵第二大道延長線計畫預計造價達到77億元，在聯邦的足額撥款到位前，工程將很難啟動。近日有報導在對比巴黎、倫敦和羅馬的新建地鐵項目後指出，該工程本可花費更少的預算，大而無當的車站設計是推高造價的一大原因。

報告指，運行於曼哈頓第二大道地鐵線的Q線列車長約600呎，加上部分備用空間，615呎長的站台足夠使用，然而規劃線路上的106街車站的站台長度達1400呎，比列車的兩倍還長，其地下空間橫跨五個街區。而另外兩個車站116街站和125街站的規劃也分別達1300呎和1200呎。

這條新建地鐵線此前已投入使用的72街、86街和96街站，已經因為規模過大導致造價破紀錄。這三座車站長度均超過1000呎，造價從6.33億元至7.94億元不等。

與紐約相比，歐洲大都市的地鐵建設量入為出，新車站造價僅相當於MTA規劃的零頭。倫敦的建築師將一座新車站400呎長的站台塞入長度470呎的建築中，巴黎的設計者在417呎長的空間中塞進410呎長的站台。

MTA拒絕透露新車站建設預算的具體數字，但專業人士普遍認為其將占77億元總成本的很大部分。

此外，紐約大學研究團隊指，MTA比其全球同業更依賴外部顧問來開發項目，而顧問公司缺乏節約成本的動力，使得MTA的浪費情況更加嚴重。在「紐約郵報」報導後，MTA回應表示，將重新檢討相關工程的設計。

3D設計圖顯示，巴黎地鐵設計師如何在有限的預算和空間建造地鐵站台。(RATP)
3D設計圖顯示，巴黎地鐵設計師如何在有限的預算和空間建造地鐵站台。(RATP)

地鐵 MTA 預算

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