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遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

預算大限將至 MTA赤字難解 府會沒共識

記者許君達／紐約報導
處理MTA財政赤字，州府、議會仍缺共識。(MTA提供)
處理MTA財政赤字，州府、議會仍缺共識。(MTA提供)

紐約州預算州府與議會的談判將於本周五到期，事關未來票價的大都會運輸署(MTA)財政赤字，府會雙方仍缺少共識與可行性補貼方案。此外，根據州主計長最新報告，MTA乘客量僅恢復至疫情前約六成。

疫情之前的2019年，MTA總預算為167億元，其中票價收入63億元，占總預算的38%，而橋梁隧道通行費和其他收費所得占預算48%，總體自給率超過七成，其餘部分由州和市政府補貼。而MTA本財年的預算達192億元，售票收入則降到46億元，擴大的缺口將給州市府的財政預算帶來更大壓力。即使把擬議中的車票漲價和1億元的提升效率等算在內，2023年預算缺口仍將達6.5億元，下一年度更會增至13億元。

針對財政壓力，州府和議會各自提出引發爭議、且操作難度高的解決方案。州長霍楚此前曾提議增加通勤税，這將使下州地區工薪階層的薪資稅率增0.17%。而且，計畫徵稅的範圍並不僅限於紐約市，這意味著，一些較不需要MTA服務的郊區居民及企業也被迫承擔這部分增稅。該提議在議會沒有得到支持。議會也提出自己的增稅方案，對營收超過500萬元的下州地區企業調漲附加稅，整體達到9.25%。該舉被指恐影響就業，疫情之後，紐約是全美唯一工作職缺沒有恢復到疫前水平的州。

此外，州議會還曾提出擴大路邊停車收費範圍、對網約車用戶繼續增收額外費用，甚至對Netflix等媒體平台徵收使用稅等議案，但在預算案迫在眉睫的當下，這些即使沒有遭遇爭議，目前看來也很難成為救急之策。

專家指，嚴重的財政壓力也阻礙乘客對MTA服務的信心，恐形成虧損越多、乘客越少的惡性循環。最新的報告顯示，MTA現在的客流量比疫情之前低了40%。影響搭乘意願的主要因素中，除安全考量，可靠性和發車頻率都與MTA的財政高度相關。

預算 MTA 疫情

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