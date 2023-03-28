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遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

紐約州大學費漲幅 或增至9%

記者鄭怡嫣／紐約報導
根據州預算提案，州大四大分校或漲9%學費，圖為霍楚在奧伯尼大學演講。(取自州長辦公室)
根據州預算提案，州大四大分校或漲9%學費，圖為霍楚在奧伯尼大學演講。(取自州長辦公室)

根據州長霍楚(Kathy Hochul)的新財年預算提案，紐約州立大學(SUNY)和市立大學(CUNY)或將面臨3%的學費上漲，州立大學的四大主要分校，在此基礎或將額外面臨6%學費調漲，四年的學費預計可漲至逾6萬5000元。

根據進步派智庫財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)的最新分析，州大董事會若每年將學費調漲到最高限額，州大四大分校——賓漢頓(Binghamton)、石溪(Stony Brook)、奧伯尼(Albany)以及水牛城大學，學費及學雜費將在五年後上升51%，達到每年1萬6200元。學生若在2027年畢業，四年的學費及學雜費預計將達到6萬5400元。

州大的發言人菲勒(Lane Filler)駁斥這一分析，表示計算結果存在偏差，預算案中的百分比數字僅指學費上漲，而不包括學雜費，不能將兩者混而一談。

根據統計，目前有四成州大的本科生在這四所分校上學。州大內部數據則顯示，四個分校約有一半的學生接收財務補助。

對學費調漲，州大校方及學生的意見莫衷一是。校方認為調漲實屬必要，可聘請更多教員，在多個研究領域更具核心競爭力，為各實驗室及學者項目挹注更充分的資金，也可為學生提供更多服務。

學生代表則反對學費調漲，在水牛城大學主修土木工程和商科的大四學生高曼(Brennan Gorman)表示，選擇州大而非他當時的第一志願，就是因為州大無需申請學生貸款，「財政負擔不該落到學生頭上，州大應該另擇他法籌錢」。

此前，州議會反對霍楚提議州大及市大漲學費，呼籲州政府增加對州大及市大的補助力度，眾議會還向霍楚提議州府增加1億元的州大及市大運營補助，避免調漲學費。議會仍就此事與霍楚協商。

霍楚 預算 貸款

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