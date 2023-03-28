我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

庭院垃圾 紐約市府擬強制分類回收

記者和釗宇／紐約報導
市清潔局提出新規，擬要求全市五區有庭院的屋主，對庭院樹枝、落葉等有機垃圾進行分類回收。(市長辦公室提供)
市清潔局提出新規，擬要求全市五區有庭院的屋主，對庭院樹枝、落葉等有機垃圾進行分類回收。(市長辦公室提供)

市清潔局27日提出新規，擬要求全市五區有庭院的屋主，今年下半年起對樹枝落葉等庭院垃圾分類回收堆肥，這是市府首次推出有機垃圾分類的強制令；若順利實施，皇后區將於6月生效，布碌崙(布魯克林)10月生效，布朗士區、史泰登島明年3月生效，曼哈頓明年10月生效。清潔局將於4月27日就新規舉行線上公聽會。

市府表示，廚餘垃圾和庭院垃圾等有機垃圾占居民垃圾的約三分之一，但幾乎所有的有機垃圾最後都被填埋，造成溫室氣體甲烷排放；堆肥可把有機垃圾有效利用，幫助市府達成2050年減碳80%的目標。

新規指，「庭院垃圾與其他可回收或不可回收垃圾不同，是在庭院而非室內，已經做垃圾分類；要求庭院垃圾分類，居民不需改變任何習慣，只需在收垃圾日處理庭院垃圾即可。」

新規擬在每年3月1日至7月31日，和9月1日至11月30日間實施，每年八個月；清潔局將在新規各區生效後三個月對民眾進行宣導，期間不會罰款。此外，清潔局同日還在皇后區重啟廚餘等有機垃圾街邊回收堆肥，將在2024年年底推廣到全市五區。

舊金山、西雅圖和洛杉磯等城市已經實施庭院有機垃圾回收堆肥；市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)表示，庭院堆肥令將在頭幾年為市府每年節省3300萬元，因為將提高垃圾運輸效率，降低處理成本。

皇后區 減碳 布朗士

上一則

疑起火點 法拉盛失火公寓裝修戶 被罰萬元

下一則

紐約州大學費漲幅 或增至9%

延伸閱讀

暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗

暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗
有機垃圾街邊回收 皇后區重啟

有機垃圾街邊回收 皇后區重啟
堆肥拚環保 處理地點有挑戰

堆肥拚環保 處理地點有挑戰
清潔局4/1起調整垃圾堆放時間

清潔局4/1起調整垃圾堆放時間
凝聚關愛 大紐約僑界急難救助協會年會

凝聚關愛 大紐約僑界急難救助協會年會

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人