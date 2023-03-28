庭院垃圾 紐約市府擬強制分類回收

市清潔局提出新規，擬要求全市五區有庭院的屋主，對庭院樹枝、落葉等有機垃圾進行分類回收。(市長辦公室提供)

市清潔局27日提出新規，擬要求全市五區有庭院的屋主，今年下半年起對樹枝落葉等庭院垃圾分類回收堆肥，這是市府首次推出有機垃圾分類的強制令；若順利實施，皇后區 將於6月生效，布碌崙(布魯克林)10月生效，布朗士 區、史泰登島明年3月生效，曼哈頓明年10月生效。清潔局將於4月27日就新規舉行線上公聽會。

市府表示，廚餘垃圾和庭院垃圾等有機垃圾占居民垃圾的約三分之一，但幾乎所有的有機垃圾最後都被填埋，造成溫室氣體甲烷排放；堆肥可把有機垃圾有效利用，幫助市府達成2050年減碳 80%的目標。

新規指，「庭院垃圾與其他可回收或不可回收垃圾不同，是在庭院而非室內，已經做垃圾分類；要求庭院垃圾分類，居民不需改變任何習慣，只需在收垃圾日處理庭院垃圾即可。」

新規擬在每年3月1日至7月31日，和9月1日至11月30日間實施，每年八個月；清潔局將在新規各區生效後三個月對民眾進行宣導，期間不會罰款。此外，清潔局同日還在皇后區重啟廚餘等有機垃圾街邊回收堆肥，將在2024年年底推廣到全市五區。

舊金山、西雅圖和洛杉磯等城市已經實施庭院有機垃圾回收堆肥；市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)表示，庭院堆肥令將在頭幾年為市府每年節省3300萬元，因為將提高垃圾運輸效率，降低處理成本。