「夢想綻放」梅西花展揭幕 玫瑰、茉莉、薰衣草…打造天空之城

今年花展想打造一個「天空之城」，現場有大量雲朵主題元素。(記者許君達／攝影)

一年一度的梅西鮮花展(Macy's Flower Show)26日在曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨 開幕。今年花展的主題是「夢想綻放」(Big Dreams Bloom Here)，用鮮花打造一個夢幻的「天空之城」。

進門處的巨型花壇吸引遊客停下腳步拍照。(記者許君達／攝影)

梅西花展最初於1964年在加州 首秀，紐約先鋒廣場店從1970年代起也跟進舉辦。紐約的梅西花展免費向公眾開放，每年都會選定一個主題，然後聯合園藝設計師策展，使用的花卉多產自紐約州本地農場。此外，近年的花展也與相關品牌和設計師合作，成為展示新產品的平台。今年梅西邀請紐約時裝技術學院(FIT)的學生參與櫥窗設計競賽，一個五人團隊獲勝，他們的作品將展示在先鋒廣場梅西百貨鄰34街的櫥窗內。迪奧(Dior)則與花展合作，推出三款花香型產品，民眾有機會在商場北側二樓夾層處，花團錦簇的專門展區體驗花香與香水。

各種鮮花爭奇鬥豔。(記者許君達／攝影)

26日先鋒廣場梅西百貨遊人如織。從西側的正門進入商場後，一組巨型花卉造型雕塑 矗立在門廳迎客，吸引眾多參觀者拍照合影，雕塑旁有歷屆花卉展廣受觀迎的暗粉杜鵑。繞過雕塑繼續向前，商場主過道兩側的走道和上方到處布置著花壇，呈夾道歡迎之勢，直到通往二樓中庭的中央扶梯。上扶梯後，便到了花卉最密集的主展區。南側走廊通往遊客中心和休息區，北側走廊開闢為迪奧的展示區，可以與花合影一邊體驗該品牌的幾款以花香為基底的香水。本次參展的三個系列分別為玫瑰、茉莉和薰衣草香型，三個展區也布置大量同類鮮花，營造花海的美感。

周日天氣好，很多家長帶著孩子來看花。(記者許君達／攝影)

不過，本年度花展的規模並不比往年大。遊客黃小姐每年都會趁花展來梅西百貨賞花拍照，她表示，不知道今年的展覽是不是特別講究節能環保，商場一樓大廳的花比以前少了不少，還有很多地方用的是假花，甚至有些直接用燈箱替代花壇。不過，她認為迪奧展區的花夠多也好看，很滿意。林Eva說，「以前都可以用『繁花似錦』形容，但感覺今年的展覽特別『突出主題』。」

2023年梅西花展至4月10日，但4月9日復活節當天不開放，時間周一至周四上午10時至晚9時，周五、六上午10時至晚10時，周日上午11時至晚9時。花展期間有免費導覽團提供講解，每日10時至1時之間，每30分鐘一團。